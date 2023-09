Gran rebuda del públic del documental sobre el Comapedrosa

Olga Molné, Laura Cugat, Ricard Tenza, Eva Sansa i Sergi Gueimonde (Eduard Comellas)

Gran resposta del públic, a l’estrena del reportatge audiovisual “Els horitzons del gegant de pedra”, als Cinemes Illa Carlemany, per a commemorar el 20è aniversari de la creació del Parc Natural del Comapedrosa. La projecció del documental ha suscitat un gran interès i les prop de 300 entrades disponibles es van exhaurir en poc temps.

“A la Massana i al país tenim molta gent aficionada a la muntanya i que estima el Parc Natural. Per això pensem que hi ha molta gent interessada a veure el documental”, assegurava el conseller de Medi Ambient, Sergi Gueimonde.

El reportatge és una producció de l’equip de Ràdio i Televisió d’Andorra format per la periodista Laura Cugat i el reporter gràfic Ricard Tenza, grans apassionats de la muntanya i coneixedors del Parc Natural del Comapedrosa. A més, el documental també compta amb imatges del fotògraf massanenc Jaume Riba, expert en reportatges de muntanya.

El documental fa un repàs pels vint anys del parc natural, des de la seva constitució, l’any 2003, amb l’aprovació de tot l’equip comunal encapçalat per Antoni Garrallà. Tant majoria com oposició van donar llum verda a aquest projecte, que ha anat evolucionant al llarg dels anys. Per això, el reportatge compta amb declaracions de representants dels diferents mandats, a més de professionals que han viscut de molt a prop l’evolució de l’espai protegit. A més de la part històrica, el documental endinsa l’espectador dins la flora, la fauna i la geomorfologia del parc.

La projecció s’ha fet just el dia abans de la inauguració de la Pitavola del Comapedrosa, el mercat de muntanya i artesania que cada any es fa a Arinsal. A més, aquest mateix divendres també hi haurà una taula rodona de les Jornades per l’Excel·lència, a les 19 hores, a les Fontetes, en les quals també el projectarà el documental. A més, es podrà veure el reportatge a Andorra Televisió, tant el divendres com durant tot el cap de setmana.

En les seves declaracions, la cònsol major, Olga Molné, assenyala que “el parc natural és un espai protegit viu, en constant evolució. A més, cada equip comunal ha treballat per la seva conservació, preservació i promoció. Per a tots nosaltres, polítics, massanencs i amants de la muntanya, el Comapedrosa és el nostre bé més preuat i penso que això ho reflecteix molt bé el documental”.

De la seva banda, la periodista i autora de la cinta, Laura Cugat, manifesta que “per a nosaltres fer aquest reportatge ha estat un autèntic regal, perquè a tant al Ricard com a mi ens apassiona tant el periodisme com la muntanya. El reportatge és com un viatge entre el passat, el present i el futur del parc, a través dels seus principals protagonistes”.