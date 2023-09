S’estrena amb èxit “Pedres”, un projecte sorgit de La Llançadora

Imatge de l’espectacle “Pedres” amb Marta Pelegrina a l’escenari (Comú d’Encamp)

La 5a edició del projecte de suport a l’emprenedoria juvenil La Llançadora ha donat com a resultat l’espectacle teatral ‘Pedres’, que avui dijous s’ha estrenat a Encamp a la sala de festes del Complex d’Encamp amb una gran resposta í ovació per part de tot el públic.

Xavi Fernàndez, conseller d’Esports, Infància i joventut ha explicat que “La Llançadora es va crear des del Punt d’Informació Juvenil del comú d’Encamp amb l’objectiu d’impulsar i donar a conèixer l’obra artística dels creadors més joves” tot posant-los en contacte amb referents del sector perquè poguessin acompanyar-los en un projecte personal, ja fos en l’àmbit de la pintura, el dibuix, el grafit, la fotografia, la música, la dansa, el teatre o l’escultura, i “el resultat fins al moment ha estat molt exitós, perquè la gran majoria segueixen la seva carrera en l’àmbit professional on es van iniciar”.

Enguany, la jove que ha afrontat aquest repte de creació ha estat Marta Pelegrina, que ha comptat amb l’acompanyament i la tutorització de l’artista Irina Robles, actual professora i directora de L’Animal Escola de Teatre i directora artística de la Jove Companyia Nacional d’Andorra.

Pel que fa a l’espectacle ‘Pedres’, Fernàndez ha felicitat les artistes i ha assegurat que molts “ens hem quedat bocabadats”. A més, ha afegit que “tots hem conegut o hem estat la Marta i també hem conegut o estat en algun moment la pedra, l’obstacle. És important tenir aquesta reflexió i tots avui ens hem endut una lliçó molt gran gràcies a aquesta obra”.

Pelegrina ha destacat que està “molt contenta” d’haver participat en La Llançadora i “d’haver tingut l’oportunitat de crear una peça amb una professional com l’Irina Robles i de poder-la mostrar posteriorment al públic”.

La jove artista també ha assegurat que “recomana a tots els joves que vulguin dedicar-se al món artístic a participar en La llançadora, perquè és un projecte que engresca als joves i els fa veure que a Andorra es poden tirar endavant processos professionals i creatius”.

D’altra banda, Irina Robles ha detallat que participar en La Llançadora “ha estat una experiència molt satisfactòria. Ha estat una oportunitat de posar en comú experiències amb la Marta i de donar forma a l’obra que hem presentat avui”.





L’espectacle ‘Pedres’ com a resultat del projecte La Llançadora

El resultat de setmanes de creació dins del projecte La Llançadora ha donat com a fruit l’espectacle teatral ‘Pedres’, on Pelegrina investiga i reflexiona sobre l’ofici d’actriu i els prejudicis que l’envolten. Les pedres, com a metàfora dels obstacles que s’hauran d’anar saltant (o jugant) al llarg del camí vital i professional, seran les seves companyes d’escena.

‘Pedres’ mostra un llenguatge propi des d’on s’explica la història i la veritat de la Marta, que investiga i crea a partir del cos i la paraula aprofitant els recursos teatrals que té al seu abast i del seu imaginari. Monòlegs, el treball amb objectes, el joc amb la llum o la música són alguns dels personatges d’aquesta creació.

La representació de ‘Pedres’ ha comptat amb Marta Pelegrina com a intèrpret principal i amb Irina Robles com a acompanyant. La seva interpretació ha arrencat un gran aplaudiment del públic assistent.





Bibliografia de les participants a La Llançadora

Marta Pelegrina és una jove actriu de 18 anys formada a l’Animal Escola de Teatre. Actualment, s’està formant com a intèrpret a l’Institut del Teatre de Barcelona a l’itinerari de text i forma part de la Jocand (Jove Companyia Nacional de Teatre d’Andorra) amb l’espectacle de Troianes, dirigit per Irina Robles i Juanma Casero.

Pelegrina ha participat en diversos espectacles de dansa, com ‘Dones d’aigua’, de la Companyia Líquid Dansa, i de teatre, com ‘Els Pastorets’, de Folch i Torres. També ha fet petites aparicions en el cinema al teaser de ‘Brujas’ i a la pel·lícula ‘El Fred que crema’, totes dues de Santi Trullenque.

Pel que fa a Irina Robles, és llicenciada en la modalitat de text i postgraduada en teatre i educació per l’Institut del Teatre de Barcelona. Compagina la seva professió d’actriu amb el seu projecte personal: L’Animal Escola de Teatre, on és professora i directora.

En l’actualitat, Robles també és la directora artística de la Jove Companyia Nacional d’Andorra, juntament amb el Juanma Casero, ambdós impulsors del projecte, emparat per l’Escena Nacional d’Andorra.