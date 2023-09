Espot defensa davant l’empresariat l’Acord d’associació com el camí per a diversificar l’economia

Xavier Espot i el president de la Cambra de Comerç (SFGA)

El cap de Govern, Xavier Espot, ha defensat durant la presentació de l’informe econòmic de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS), l’Acord d’associació amb la UE com la via “per a assentar les bases d’una economia més sòlida, sostenible i diversificada, que ofereixi llocs de treball més qualificats, d’alt valor afegit si volem actuar pensant en les possibilitats dels nostres joves de desenvolupar una carrera professional a Andorra”. Xavier Espot ha demanat als afiliats fer més pedagogia i difondre les bondats d’un acord que garanteixi la prosperitat econòmica i social d’Andorra.

Si bé el 2022 ha estat l’any de la consolidació de la recuperació post pandèmia de l’economia, liderada pels sectors del turisme, la construcció i el comerç, Espot ha posat l’accent en “la necessitat d’establir el model de creixement de país que volem”. El cap de Govern aposta per un turisme més sostenible de qualitat que encaixi amb el replantejament global del país i per a seguir desenvolupant instruments com el pla de comerç.

El Govern tirarà endavant, ha dit Espot, la Llei del turisme per a ordenar i regular les activitats del sector i per a donar els instruments per a implementar una estratègia turística basada en la qualitat, el valor afegit i la sostenibilitat; “actius que també es promouran en el marc del conveni de col·laboració entre la Cambra de Comerç, la CEA i les tretze associacions i empreses del sector turístic del país que vam signar el passat mes de març”.

Durant la seva al·locució, Xavier Espot ha subratllat els esforços del Govern per a pal·liar l’impacte en les economies familiars del cost de l’habitatge i l’encariment dels productes bàsics. En aquest sentit, ha destacat els 8,5 milions d’euros destinats des de l’inici del 2022 i fins a l’actualitat a ajuts a l’habitatge de lloguer, la inversió de 50 milions per a la creació d’un parc públic de pisos de lloguer a preu assequible, i la suspensió transitòria a la inversió estrangera en immobles mentre no es fixa un tribut finalista amb l’objectiu de mitigar l’especulació al mercat immobiliari.

El cap de Govern ha exhortat a patronal i sindicats a teixir més consensos i acompanyar el Govern en matèries socioeconòmiques, laborals i ocupacionals, i ha anunciat que durant aquesta legislatura “continuarem aplicant mesures per a evitar la pèrdua de poder adquisitiu de les persones amb el salari mínim i continuarem incrementant-lo fins a arribar al 60% del salari mitjà, tal com marca la Carta Social Europea”, una mesura que també “ens ha d’ajudar a ser més atractius, amb la col·laboració de l’empresariat, i poder captar més mà d’obra qualificada”.

A més, ha insistit en els esforços del Govern per a, d’una banda, disminuir, diversificar i fer més sostenible el deute de l’Estat; i en la propera represa dels treballs amb els comuns per a confluir en la creació d’una agència tributària única.

Xavier Espot ha recordat en l’àmbit fiscal que a partir del 2024 les empreses amb beneficis hauran d’aportar un mínim del 3% a través del tipus efectiu de l’impost de societats, i que el Govern treballa per a presentar els projectes relacionats amb la transició energètica al Banc Europeu d’Inversions. Cal recordar que Andorra és el primer país fora de la Unió Europea i de l’Espai Econòmic Europeu amb accés als mecanismes de finançament i d’assistència tècnica.

Per últim, el cap de Govern ha defensat la necessitat de continuar sent atractius a través de l’Estratègia d’innovació, que es coordinarà amb els diferents actors del país i amb Andorra Recerca i Innovació (AR+I); i amb mesures de suport al teixit productiu i als emprenedors, com el desplegament de la Llei de mesures per al treballador per compte propi, els programes d’acompanyament que impulsa Andorra Business i que van del creixement empresarial a la internacionalització, passant per la mentoria, la digitalització o la promoció de l’emprenedoria femenina, o la creació d’un ecosistema d’empreses emergents.