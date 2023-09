Una treballadora de l’hostaleria (iStock/arxiu)

El Comitè Europeu de Drets Socials assenyala que el Principat d’Andorra té mancances en condicions laborals, així com una remuneració justa. L’informe de l’exercici del 2022 fa referència a l’absència de mesures com els exàmens mèdics per als treballadors de nit.

En matèria d’igualtat entre homes i dones, destaca que les comparacions salarials no són possibles entre empreses. Per altra banda, destaca que no hi ha un període de notificació per als treballadors que estan a prova.