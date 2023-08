Escapadeta a Terol

Vista panoràmica de Terol (Getty images)

Terol és una ciutat amb molta història, coneguda per la seva arquitectura mudèjar i també per una deliciosa gastronomia. Si estàs pensant en visitar Terol, aquí et deixem algunes recomanacions que no pots passar per alt. No te’n penediràs.

La Torre del Salvador: Aquest és un dels monuments més famosos de la ciutat aragonesa. Aquesta torre, que data del segle XIV, és el campanar de l’església del Salvador. La torre, que ofereix unes vistes impressionants de la ciutat, és coneguda per la seva arquitectura única, que combina elements d’estil mudèjar i gòtic.

La Catedral de Santa Maria de Mediavilla: És una impressionant catedral del segle XIII i un gran exemple d’arquitectura gòtica. Destaquen sobretot les seves vidrieres i la magnífica porta dels amants.

La plaça del Torico: Aquesta és la plaça principal de Terol, el cor de la ciutat. La plaça és coneguda per la seva estàtua del torico, un petit toro que s’ha convertit en el símbol de la ciutat. La plaça és un lloc popular per a relaxar-se, prendre alguna cosa i gaudir de l’ambient.

El Torico de Terol (Getty images)

La Font dels Amants: Aquesta font és un dels monuments més romàntics. Es troba en la plaça del mateix nom i compte la trista història dels Amants de Terol, una llegenda medieval d’amor i tragèdia.

El Mausoleu dels Amants: Aquest monument és una espècie de mausoleu dedicat als Amants de Terol i s’ha convertit en una de les majors atraccions turístiques perquè conta la història d’amor tràgic entre Isabel de Segura i Diego Marcilla. Es pot contemplar també l’estàtua d’aquests amants.

La Casa de la Comunitat: Aquesta és una casa senyorial del segle XVI que ara s’utilitza com a centre cultural. La casa és coneguda per la seva impressionant façana renaixentista i els seus bells patis interiors.

L’Aqüeducte dels Arcs: Aquest aqüeducte, que data del segle XVI, és un dels monuments més impressionants de Terol. L’aqüeducte compta amb 60 arcs i és un dels millors exemples d’arquitectura hidràulica renaixentista a Espanya.

La plaça de Sant Joan: Aquesta és una petita plaça situada en el centre històric de Terol. La plaça és coneguda per la seva església de Sant Joan, que disposa d’una impressionant torre barroca.

El Parc dels Furs: Aquest parc és un dels llocs més populars per a relaxar-se i gaudir de l’aire lliure a Terol. El parc té àrees verdes, estanys i senders per a caminar.

La Serra d’Albarrasí: Si t’agrada la naturalesa, no pots perdre’t aquest impressionant parc natural situat a uns 35 quilòmetres de Terol. Allí trobaràs bells paisatges i rutes de senderisme que ofereixen vistes espectaculars de la regió.

Terol també és coneguda per la seva deliciosa gastronomia, amb plats com el pernil de Terol, el ternasco i les “migas”. No oblidis provar-los durant la teva visita.