A l’estiu, rumba catalana al canal d’Spotify del CPNL

Los Manolos han contribuït de valent en impulsar la rumba catalana

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) disposa, des de fa prop d’un any, d’una llista dedicada a la rumba catalana que es pot escoltar al canal d’Spotify del CPNL. La llista s’emmarca en la política de promoció del català en tots els àmbits, també el cultural. En aquest cas, s’aposta per la rumba, com a estil musical especialment festiu i estival, per a continuar la divulgació iniciada amb l’obertura del canal de música del CPNL.

La llista recull un total de 45 cançons en la qual s’inclouen des de clàssics del gènere fins a referents de l’escena musical actual. Entre els artistes que es consideren pioners de la rumba hi destaquen noms com Gato Pérez o Peret. També s’hi inclouen grups considerats referencials per la crítica com La Troba Kung-Fú, Sabor de Gràcia i Los Manolos. Finalment, també destaquen grans protagonistes de la rumba catalana dels últims anys com La Banda del Panda, La Pegatina o Gertrudis.

Més enllà de la nova llista de reproducció, el canal d’Spotify del CPNL en recull 23 més d’estils musicals i temàtiques molt diverses i amb el català com a fil conductor. En total, el canal té més de 1.200 cançons i 3.000 subscriptors. Les llistes estan pensades com a complement per a l’aprenentatge de la llengua, a part de servir com un altaveu que dona a conèixer les creacions musicals en català.