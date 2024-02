Els alumnes participen a la Rua de les Escoles d’Ordino

Infants d’Ordino disfressats per a la Rua de les Escoles (Comú)

La Rua de les Escoles d’Ordino, andorrana i francesa de primària, ha arrencat avui dimecres a les 10.15 hores, una mica abans del previst, i ha desfilat pels carrers d’Ordino fins a la plaça Major. El Comú hi ha col·laborat com cada any amb la contractació d’una animació de carrer que ha posat música a la festa.

Han seguit la Rua en directe, els cònsols, Maria del Mar Coma i Eduard Betriu, el conseller de Manteniment i Serveis públics, Àlex Gaspà, i la consellera d’Administració i Comerç, Cristina Montolio. Les Escoles s’han mostrat compromeses amb el patrimoni mundial de la Unesco, de manera que s’ha pogut veure l’ossa d’Ordino, l’esquí olímpic i la vestimenta d’altres civilitzacions.

Els infants de la parròquia podran tornar a disfressar-se i participar a la cursa infantil que tindrà lloc, el dilluns 12 de febrer, a les 16 h, a la plaça Major.