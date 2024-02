Els síndics presenten als cònsols d’Andorra la Vella el projecte de reforma dels entorns de Casa de la Vall

Olalla Losada, Sandra Codina, Sergi González i Carles Ensenyat pels entorns de la Casa de la Vall (Consell General)

El síndic general, Carles Ensenyat, i la subsíndica general, Sandra Codina, han continuat aquest dimecres amb les visites institucionals als comuns. En aquest cas, han mantingut la primera trobada oficial amb els nous cònsols d’Andorra la Vella, Sergi González i Olalla Losada.

Els cònsols han rebut els síndics generals a la casa comuna, on han mantingut una breu reunió per a tractar temes d’actualitat política i comunal. També han expressat la voluntat que les dues institucions mantinguin una comunicació fluida i la màxima col·laboració en projectes que impliquin al Consell General i al Comú d’Andorra la Vella com és el cas de la reforma dels entorns de Casa de la Vall.

Precisament, part de la visita institucional ha transcorregut pels jardins i entorns de l’edifici històric del parlament. Els síndics generals, acompanyats de Xavier Llovera, han mostrat als cònsols el projecte de remodelació dels entorns de Casa de la Vall que està previst que es pugui iniciar en el quart trimestre d’enguany.

La remodelació a part d’endreçar els voltants del parlament, oferirà també un nou espai cultural i de lleure a la ciutadania i inclou la millora dels accessos al barri del Pui.

La visita institucional ha finalitzat a la Casa de la Vall, on els síndics generals han explicat als cònsols de la capital les accions que es duran a terme per a millorar l’accessibilitat de l’edifici.