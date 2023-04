El Grup Andbank obté un benefici de 30M€, un 11% més, i assoleix un volum de negoci de 34.300M€

La seu central d’Andbank (Fòrum.ad)

Andbank, grup internacional especialitzat en banca privada, va tancar el 2022 amb un benefici de 30 milions d’euros, un 11% més respecte a l’exercici anterior, i amb un volum de negoci de 34.333 milions d’euros, la qual cosa suposa un increment del 5%. Els actius sota gestió van créixer fins als 31.241 milions d’euros, un 3% més malgrat les caigudes dels mercats que es van succeir al llarg de l’any, i la inversió creditícia va augmentar un 23%, fins als 3.092 milions d’euros.

El 2022, Andbank va sumar 3.257 milions d’euros en noves posicions de clients, xifra rècord de captació orgànica neta. Aquest increment respon fonamentalment a la confiança dels clients en l’entitat, a l’obertura de nous centres de banca privada, a la incorporació de banquers i a l’aposta del banc per projectes com MyInvestor a Espanya o Myandbank a Andorra, amb la finalitat d’adaptar-se a clients més digitals i democratitzar les inversions.

Segons Manel Cerqueda Donadeu, President d’Andbank, “la nostra especialització és clau per a continuar creixent en situacions complexes dels mercats financers”. Carlos Aso, CEO del Grup, destaca en aquest context la importància “d’oferir un servei diferencial basat en la proximitat, el servei, la tecnologia i el producte que realment aporti valor als clients”.





Principals indicadors

Andbank va tancar 2022 amb un ROTE (rendibilitat sobre el patrimoni tangible) d’un 11,1%, indicador de rendibilitat que confirma la robustesa del model de negoci del Grup. Així mateix, l’entitat va continuar amb la gestió de la seva eficiència incrementant els seus recursos propis fins als 606 milions d’euros i situant un any més les seves ràtios de solvència i liquiditat per sobre dels paràmetres exigits pels acords de Basilea III i per sobre de la mitjana europea.

En aquest sentit, la ràtio de solvència TIER1 es va situar en un 15,7% consolidat i un 27% a Andorra. La ràtio de liquiditat LCR es va mantenir en 234%, molt per sobre del coeficient de cobertura de liquiditat mínim del 100%, i la ràtio LTD (Loan to Diposit) es va situar en el 60%. Per altra part, la ràtio de morositat va descendir fins al 1,6%, una de les més baixes del sector.





Presència internacional

Andbank compta actualment amb presència en 11 països amb 5 gestores de fons, 6 companyies de advisory i wealth management, 4 firmes de brokerage i 4 llicències bancàries a Andorra, Espanya, Luxemburg i Mònaco.

Quant a operacions corporatives, enguany va destacar la venda de la llicència bancària d’Andbank al Brasil a Creditas, plataforma de solucions financeres digitals. A partir d’aquest acord, Andbank continua operant en aquest país com a societat de valors (broker dealer) i gestora de fons d’inversió.

Així mateix, a Espanya, MyInvestor, neobanc d’Andbank, el Corte Inglés, AXA i diversos family offices va passar a operar com a entitat independent després d’obtenir la fitxa bancària.

Per part seva, a Israel, amb la finalitat de complementar els serveis de gestió de fons d’inversió que l’entitat ofereix al país a través de Sigma Investment House, l’entitat va arribar a un acord amb la firma de gestió de patrimonis Clarity Capital Group. La combinació d’aquests negocis va suposar la creació d’un nou actor important en la indústria israeliana de gestió d’actius.





Inversions alternatives

La proposta de valor del Grup Andbank es basa a oferir un servei integral de gestió patrimonial a través d’especialistes en diversos àmbits: gestió d’inversions i mandats personalitzats, planificació patrimonial i fiscal o inversions alternatives i ESG.

Quant a l’oferta de productes i serveis, destaca l’oferta de vehicles d’inversió alternativa entre els grans patrimonis, àmbit en el qual Andbank és molt dinàmic. Durant el 2022, el banc va promoure entre els seus clients la inversió en deute, infraestructures o en projectes immobiliaris, aconseguint prop de 1.400 milions d’euros d’inversió en aquesta tipologia de productes.





Compromís amb la societat

El 2022, Andbank va continuar reforçant la seva activitat en matèria de responsabilitat corporativa i especialment en un dels seus eixos d’actuació: el suport a la recerca en la lluita contra el càncer. En aquest sentit, el Grup ha continuat donant suport al SJD Pediatric Cancer Center de Barcelona, a la Fundació FERO i a CRIS contra el Càncer.

Així mateix, durant l’any passat, Andbank va promoure diverses iniciatives amb ONG amb la finalitat de donar suport extraordinari a altres projectes solidaris sorgits amb motiu de la invasió d’Ucraïna per part de Rússia.