Encamp aprova l’ordinació de participació ciutadana en iniciatives populars

Consell de Comú d’aquest dijous 27 d’abril a Encamp (Comú d’Encamp)

El comú d’Encamp ha aprovat l’ordinació de regulació de la participació ciutadana en iniciatives reglamentàries populars d’àmbit comunal que dimana de la Llei de transparència, accés a la informació pública i govern obert i que té la finalitat de regular el dret a la participació ciutadana en l’àmbit comunal.

La disposició final novena de la llei encomana als comuns la incorporació al seu marc normatiu de les disposicions relatives al govern obert, entre les que hi figura la relativa a les Iniciatives reglamentàries populars que es podran presentar sempre que vinguin acompanyades de no menys d’un 10% dels cens electoral de la parròquia i corresponguin a competències comunals.

Laura Mas, cònsol major d’Encamp ha explicat que “seguim avançant en iniciatives per a apropar el dia a dia de les institucions a la ciutadania” i ha recordat que cal seguir promocionant el dret de la ciutadania a poder intervenir, de manera directa o indirecta, en les polítiques públiques a través de la deliberació i la cerca de consens”

La nova ordinació reconeix i regula la participació dels infants i dels adolescents i, per tant, “recollim reglamentàriament el que fins ara ha estat un costum que a més a més ha tingut un resultat excel·lent” ja que “moltes de les iniciatives plantejades pels infants en el consell d’infants s’han convertit en una realitat”





Adjudicades noves millores de l’enllumenat públic

La previsió d’aquest any 2023 per part del Departament d’Infraestructures en referència a les mesures d’estalvi energètic en l’enllumenat públic inclou el canvi de 500 unitats de làmpades led que es duran a terme durant els propers mesos. L’import d’aquesta inversió és de 24.640 euros i s’ha adjudicat a l’empresa Sigarled SL.





Pròrroga de la moratòria de l’ordinació de terrasses de l’avinguda d’Encamp del Pas de la Casa

EL consell de comú ha aprovat la pròrroga de la moratòria parcial de la instal·lació de terrasses que afecta únicament a l’avinguda d’Encamp, per un any, ja que aquesta adaptació va lligada al nou projecte de remodelació d’aquesta avinguda que es preveu de cara a l’any vinent i, per tant, “es vol evitar que els restauradors hagin d’adaptar dues vegades els espais de terrassa dels seus establiments”, en paraules de la cònsol major, Laura Mas.





Modificacions de crèdit aprovades al consell de comú

Una de les modificacions de crèdit que ha passat avui dijous pel consell de comú ha estat la recuperació de la partida de l’enllumenat de Nadal, ja que l’any passat amb el decret de Govern de les mesures d’urgència per la crisi energètica, es va fer una reducció del 80% dels punts il·luminats.

Actualment, tot i que, com ha indicat la cònsol major, Laura Mas, “el comú d’Encamp segueix aplicant una gran quantitat de mesures de reducció que han permès un estalvi a Encamp del 30%, més del doble de l’objectiu fixat, però es poden flexibilitzar les mesures de restricció de l’enllumenat de Nadal”. Per tant, es tornarà a tenir els mateixos punts il·luminats que abans del 2022 “això sí, en tecnologia led de baix consum i decoracions noves”

El consell de comú també ha aprovat una modificació de crèdit per als lloguers de diversos terrenys del comú per a ajustar les partides a l’increment de l’IPC que ha estat, finalment, del 7% i una altra modificació de crèdit per a ampliar el pla de manteniment i millora de voravies.





Acord entre 4 comuns per a redactar l’estudi de càrrega màxima de les parròquies a nivell d’urbanisme

La Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, relativa a la capacitat màxima parroquial i a l’adaptació dels plans d’ordenació i urbanisme parroquials, i el Decret d’aprovació de les Directrius d’ordenació obliguen als comuns a redactar un estudi de capacitat de càrrega màxima de les parròquies per tal d’agilitzar els treballs i per a ser més eficients en la contractació.

Les parròquies d’Encamp, la Massana, Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria han acordat una contractació conjunta de l’estudi, i per tant, el consell de comú ha aprovat la delegació d’aquest procediment a Andorra la Vella perquè ho faci de forma conjunta, com és habitual en altres processos similars.