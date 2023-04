Movem Ordino celebra la posada en marxa del segell de qualitat Reserva de la Biosfera

A la dreta, la consellera de Movem Ordino, Bàrbara Pàmies (PS)

La consellera de Movem Ordino, Bàrbara Pàmies, ha celebrat l’aprovació del reglament d’ús dels segells de la Reserva de la Biosfera, que permetrà distingir els negocis de la parròquia que compleixin amb uns requisits de qualitat. Ho ha fet en la sessió del Consell de Comú que s’ha celebrat aquest dijous al migdia.

Segons Pàmies, aquest reglament d’ús dels segells de la Reserva de la Biosfera contribuirà a donar a conèixer els productes de la parròquia, i alhora incentivar la producció local, per la qual cosa “estem al 300% d’acord” amb la iniciativa.

D’altra banda, Pàmies ha explicat que ha estat participant en les diferents comissions sectorials donant idees i propostes, fent una “oposició constructiva” que ha portat a estar d’acord amb la majoria en molts aspectes. Un punt en el que no coincideixen és amb la instal·lació del Centre de Recerca Immunològica de Grifols, en el que la consellera de Movem Ordino considera que encara hi ha molta desinformació entre la població. Així, aprofitant el recurs que ha portat el pacte de socis davant el Tribunal Superior, Pàmies ha recordat la tasca conjunta de l’oposició per a posar llum a aquest projecte.