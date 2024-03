El Govern valida la reobertura del Consolat General de la República Portuguesa a Andorra

Dues dones d’origen portuguès (SFG)

Aquest dimecres ha quedat aprovat el tràmit perquè la República Portuguesa pugui continuar amb els tràmits interns per a la reobertura del Consolat General al Principat d’Andorra. La decisió s’ha dut a terme després de rebre la sol·licitud pertinent per part lusitana, on manifesten la voluntat de reobrir el consolat. El Govern considera molt important la reobertura del Consolat General atès el volum de residents portuguesos a Andorra que requereixen atenció consular.

Cal recordar que l’establiment del primer Consolat General de Portugal a Andorra va ser aprovat pel Govern el 20 de maig del 1998. El Consolat General es va tancar en el moment de l’obertura de l’ambaixada de Portugal a Andorra el 2003. Aquesta va tancar el 10 de gener del 2012. D’ençà, Portugal compta amb un ambaixador acreditat amb residència a Madrid, amb una cònsol general resident a Barcelona i amb un cònsol honorari resident a Andorra.