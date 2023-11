Dissabte, 8a edició de la Marató fotogràfica Pep Aguareles

Un jove participant en una edició anterior del concurs fotogràfic (Comú d’Andorra la Vella)

La Marató fotogràfica Pep Aguareles torna en una vuitena edició, que tindrà lloc a Andorra la Vella i Escaldes-Engordany en el marc de l’Andorra Shopping Festival. El concurs se celebrarà aquest mateix dissabte, 18 de novembre, i pretén donar a conèixer el país des d’un punt de vista lúdic. La convocatòria s’adreça als amants de la fotografia, sigui fotògrafs professionals o aficionats que facin imatges amb càmera digital.

La iniciativa, que organitza l’Escola d’Art del Comú d’Andorra la Vella amb col·laboració amb Andorra Turisme, compta, doncs, amb dues categories de participació: Max-Marató, de llarga durada i individual, on s’ha d’aconseguir una col·lecció de set fotografies, de les quals quatre d’elles hauran d’estar inspirades en el tema Connexions i les altres tres, en els temes que es donaran el mateix dia de la Marató; i la Marató familiar, de curta durada i on, com a mínim, hi ha de participar un dels pares o tutors i un infant (menor de 15 anys i major de 5 anys) per a fer una sèrie de fotos amb el tema Connexions familiars dins l’Andorra Shopping Festival. Una persona pot inscriure’s a totes les categories, tot i que només podrà optar a un premi, el de més quantia econòmica.

A la Max-Marató, concretament, poden participar-hi les persones amants de la fotografia, professionals i amateurs, a partir dels 15 anys. En el cas dels menors d’edat, hauran de presentar, el dia del concurs, una autorització signada pels pares o tutors. Les inscripcions ja estan obertes i les bases es poden consultar tant a www.andorralavella.ad/cultura com també a www.visitandorra.com.

Els participants s’han d’inscriure omplint els formularis que es poden trobar en línia i s’hauran de presentar, obligatòriament, el dia de la celebració del concurs el dissabte, 18 de novembre, entre les 10 i les 10.30 hores, al punt d’acreditació situat al Centre Cultural la Llacuna, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer, 4, d’Andorra la Vella.

Pel que fa als premis, la categoria Max-Marató comptarà amb un primer de 1.200 euros i un segon de 700 euros a les millors col·leccions de 7 fotografies en material fotogràfic a elecció dels guanyadors. D’altra banda, a la categoria Family-Marató, es donarà un primer premi de 800 euros i un segon de 500 euros a les millors col·leccions de 5 fotografies en material audiovisual i/o tecnològic a elecció dels guanyadors. Per últim, hi haurà possibilitat d’atorgar accèssits, on el jurat premiarà les tres millors fotografies presentades al concurs amb un valor de 100 euros cadascuna, i no hauran de pertànyer a la mateixa col·lecció.