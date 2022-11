Confirmat! El Tamarro fitxa pel FC Andorra… de mascota

El FC Andorra ha donat a conèixer, aquestes darreres hores i a través de les seves xarxes socials, que una figura tan emblemàtica de les muntanyes del Pirineu i, en especial, del Principat, serà la nova mascota de l’equip. Aquest no és un altre que el mític Tamarro que, en endavant tindrà la difícil tasca de aportar caliu en les fredes jornades de l’hivern a l’Estadi Nacional.

Per a informar del nou “fitxatge” com a mascota, el FC Andorra ha elaborat un vídeo en el qual, el Tamarro n’és el protagonista i va acompanyat d’un grup d’infants que són seguidors dels tricolors. Així es constata per les seves bufandes i les samarretes que llueixen. Molta sort per a la nova incorporació.