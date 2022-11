Ordino: Mercat d’intercanvi i plaques solars a la parada del bus, algunes propostes del Consell d’Infants

Han estat moltes i diverses les propostes dels alumnes al Consell d’Infants, que ha tingut lloc avui dimecres a Ordino amb presència dels cònsols de la parròquia, J. Àngel Mortés i Eva Choy, i la consellera d’Administració, Cristina Montolio. La sessió ha començat amb l’aprovació de l’acta anterior i s’ha fet el lliurament del xec a Unicef, gràcies a la recaptació de la venda de les totebags d’Ordino, per part de l’Escola Andorrana.

Pel que fa a les noves propostes, el miniconsellet amb representació dels tres cicles de l’Escola de primera ensenyança andorrana, ha llençat la idea d’organitzar un mercat d’intercanvi per a donar una segona vida a la roba, les joguines o els llibres. La proposta ha estat molt ben rebuda i Choy ha recordat el mercat de segona mà que fa el Comú amb opció d’ampliar-lo amb aquesta iniciativa que promou l’economia circular.

Altres propostes dels alumnes han estat la recollida de brossa en carrers i boscos, i la preparació d’un hort i jardí comunitaris en col·laboració amb la Casa Pairal, sense trobar inconvenient.

Pel que fa a l’Escola Francesa, els representants al Consell de CM2, han mostrat sensibilitat vers el medi ambient i les energies renovables amb la proposta d’instal·lar plaques solars a les parades de bus. Un projecte que segons ha explicat Mortés, coincideix amb l’alineament del Comú i el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Altres propostes fetes per l’Escola Francesa han estat afegir compostadors en diferents punts de la parròquia, fer un mercat de segona mà, i obrir pipicans, aquesta última ha estat gairebé descartada per la baixa eficiència dels espais. Mortés ha explicat als infants les diferents campanyes de sensibilització per a mantenir una bona convivència amb els gossos i que els propietaris siguin responsables per a recollir les deposicions i netejar la via pública. La recollida de burilles i neteja es torna a posar a l’agenda del Consell com una proposta tot i recurrent sempre satisfactòria per la feina feta.