Ja es poden trobar els ‘Sabors de Nadal’ en onze establiments de la Seu per a assaborir-los per festes

Les propostes gormandes del Món Màgic de les Muntanyes ja es poden adquirir en els onze establiments de la Seu d’Urgell que participen en la proposta ‘màgica’ ‘Sabors de Nadal’. Enguany són 11 productes gastronòmics, tan dolços com salats, que es podran assaborir durant els àpats nadalencs.

Així ho han explicat aquest matí de dimecres en la presentació de tots aquests productes els representants dels establiments que col·laboren en els ‘Sabors Màgics de Nadal’, acompanyats per la tinent d’alcalde de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Mireia Font, i la regidora de Comerç, Núria Tomàs, que han agraït la seva participació, remarcant que hi ha botigues que hi són des del primer any, així com les noves que han obert recentment i que també s’han incorporat en aquesta nova edició.

Com cada any per aquestes dates els comerços que hi participen es troben identificats a la porta amb un minairó d’alumini de mida real, així com un cartell identificatiu dels ‘Sabors de Nadal’.

Els establiments i els seus productes ‘màgics’

Els 11 establiments alimentaris que ofereixen els seus productes ‘màgics’ i que es podran trobar durant totes les festes de Nadal són: