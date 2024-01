Carla Mijares disputa aquest dimarts la Copa del Món de Flachau

Carla Mijares competint a la Copa Gineta (Origami / Òscar Rius)

L’esquiadora, Carla Mijares, és a Flachau (Àustria), on demà dimarts, 16 de gener, disputarà la Copa del Món d’eslàlom. L’andorrana, que està realitzant un bon esquí en les últimes setmanes, serà al porta de sortida per a continuar agafant experiència al màxim nivell.

Mijares ha dedicat els dos últims dies a entrenar específicament aquesta cita amb la Copa del Món. L’andorrana ve de dues jornades de Copa d’Europa a Zell am See on els resultats no han acompanyat perquè no ha pogut finalitzar les curses, però sí que ha demostrat un bon nivell d’esquí, segons ha explicat el seu entrenador, Josh Alayrach.

La cita de Flachau serà nocturna, amb la primera mànega prevista per les 18 hores i la segona per les a 20:45 hores.





Cancel·lat el primer entrenament de la Copa d’Europa de velocitat, amb Jordina Caminal

Avui dilluns havia de començar la Copa d’Europa de velocitat de St. Anton (Àustria), on Jordina Caminal competirà a les curses de descens. Dilluns i dimarts són els dies d’entrenaments oficials, però avui dilluns el fort vent i la manca de visibilitat han obligat a suspendre la sessió. Demà dimarts es preveu poder fer un entrenament oficial, abans de les curses de descens de dimecres i dijous.