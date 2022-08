Aliments que et poden ajudar si tens l’àcid úric alt

L’àcid úric és un compost derivat de la metabolització de purins en l’organisme, l’excés del qual pot ser perjudicial per a la salut. Compartim, ara, quins són els aliments que poden ajudar-te al seu control.

Aigua. Un consum de líquids adequat resulta clau per a cuidar la hidratació de l’organisme i per a afavorir l’excreció per orina d’àcid úric.

Fruites. Són aliments lliures de purins que podem consumir lliurement si tenim l’àcid úric alt. Excel·lent font d’aigua i vitamina C que s’ha vinculat a menor incidència d’àcid úric alt.

Verdures. Són aliments amb baix o nul contingut en purins i font d’aigua en elevades proporcions així com de vitamina C, que contribueix a reduir els nivells d’àcid úric en l’organisme.

Lactis, sense sucres afegits. Per a obtenir proteïnes de qualitat, els lactis són una magnífica opció lliure de purins.

Cereals integrals. La insulina, que s’allibera davant la presència de glucosa en l’organisme, pot elevar-se mitjançant el consum de cereals refinats i sucres, i s’ha vinculat a menor excreció d’àcid úric. Per això, per a aconseguir energia de qualitat mitjançant aliments lliures de purins, es recomana acudir a cereals integrals o grans sencers.

Cafè, amb cafeïna o sense. A manera d’infusió i per a sumar líquids a la dieta habitual podem acudir al cafè, amb cafeïna o sense, perquè s’ha vinculat el seu consum a menor àcid úric en sang.

