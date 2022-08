La cooperativa catalana Drop Campers presenta el seu darrer model de remolc camper overland a Alemanya

Drop Campers, la cooperativa catalana de La Beguda Alta (Masquefa, Anoia) que fabrica remolcs camper overland, és a dir, mini caravanes exclusives i d’alt rendiment, assisteix per primera vegada, aquests dies, a les dues fires de l’overlanding i el caravàning més importants d’Europa: l’Abenteuer All Rad i la Caravan Salon, ambdues a Alemanya. Hi van per a presentar la seva Dropland, així com un nou projecte i concepte de mini caravana que té previst llençar pròximament al mercat.

Amb la participació en aquestes dues fires, la marca anoienca pretén consolidar la seva projecció al mercat internacional i per a aconseguir-ho promocionarà un model Dropland evolucionat i que representa un pas més en el camí de la marca cap a un perfil prèmium de viatgers i aventurers exigents.

Drop Campers busca la sostenibilitat globalment. Com a empresa és una cooperativa jove formada per perfils multidisciplinaris de diverses edats i gèneres, que aposta per proveïdors locals i prioritza l’ús de materials d’origen natural o reciclables.

La marca anoienca fabrica sota demanda per filosofia productiva i proximitat al client i creen un producte lleuger i aerodinàmic perquè consumeixi menys combustible que altres conceptes camper, però resistent i durador perquè el límit el posi el vehicle tot terreny sense renunciar a totes les comoditats i el confort.

Des del punt de vista de l’usuari, la Dropland és molt més sostenible, ja que es tracta d’un concepte camper que pràcticament no requereix cap manteniment, qualsevol vehicle és capaç de remolcar-lo, és fàcil de maniobrar i cap a qualsevol plaça d’aparcament. A més, no requereix permisos ni assegurances especials, ni tampoc matriculació i ITV.

Per tot plegat, la Dropland ofereix una experiència d’acampada molt més pràctica i confortable, permet desenganxar-se i deixar-lo en qualsevol lloc per a fer excursions d’un dia en 4×4 fora del campament. Aquest model és autosuficient, té molta autonomia i és versàtil, amb un caràcter i estil totalment personalitzable.

A les dues fires alemanyes l’equip de Drop Campers desvetllarà el concept d’un nou model en exclusiva i que es presentarà a Europa per primera vegada, un model on s’exalten les depurades línies de disseny i es transmet el costat més essencial, compacta i versàtil del concepte camper de mini caravana: la Dropy Crossover.

L’estrena d’aquest nou model suposa la inauguració d’una nova generació de mini caravanes Drop Campers, específiques i especialitzades, que ha començat aquest estiu amb la renovada Dropland SUV i Extreme Off-rad i la creació de la Dorppy Crossover.

Drop Campers és una petita cooperativa nascuda el 2018 i amb seu al petit poble de la Beguda Alta, al municipi de Masquefa (Anoia). Inspirats en les clàssiques Teardrop Trailers o Campers americanes i australianes, han dissenyat i fabricat de manera artesanal una versió moderna, tècnica i europea de mini caravanes amb molta versatilitat i caràcter. La personalització i sostenibilitat són els seus principals objectius per a aconseguir un projecte empresarial i uns productes amb un impacte positiu en el fet social, econòmic i mediambiental.

Enguany Drop Campers rep el suport del Programa d’Economia Social del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya a través de la línia Projectes Singulars i que, entre d’altres, li permet participar i exposar en aquestes dues fires alemanyes de referència per a consolidar la seva projecció al mercat internacional.