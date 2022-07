156 joves treballadors eventuals d’estiu s’incorporen als diferents serveis del Comú d’Andorra la Vella

Joves i amb ganes de prestar la seva col·laboració a la parròquia d’Andorra la Vella, així es poden definir els 156 joves que treballen, ja des d’aquest dilluns, amb caràcter d’eventualitat i durant tot l’estiu.

Són residents a la parròquia d’entre 16 i 26 anys. La majoria, 57, treballaran com a informadors turístics i de carrer, mentre que 47 ho faran com a monitors esportius, 37 exerciran com a monitors de lleure i 15 reforçaran el servei de Medi Ambient.

La incorporació, avui dilluns, dels treballadors eventuals d’estiu s’ha escenificat amb la tradicional fotografia de família amb els informadors turístics i de carrer i la cònsol major, Conxita Marsol, acompanyada per la consellera de Desenvolupament estratègic i comercial i de Projectes Participatius, Meritxell López.

Es tracta dels 45 informadors de carrer al servei dels turistes i els 12 treballadors que reforçaran l’àrea d’atenció de l’Oficina de turisme. A tots ells se’ls ha animat a treballar amb rigor i professionalitat perquè seran durant l’estiu la cara visible del Comú i la imatge que s’enduran els visitants.

El Comú d’Andorra la Vella contracta, en total, durant aquest estiu 156 treballadors eventuals, una xifra lleugerament superior a l’any passat i força més important que abans de la pandèmia (l’any 2019 es van contractar 127 joves).

A banda del personal de l’àrea de turisme, 47 exerciran a partir d’avui com a monitors esportius, 34 ho faran com a monitors dels casals d’infants o al servei de Joventut, mentre que 15 joves reforçaran el servei de Medi Ambient, amb una atenció especial al manteniment i cura dels camins de muntanya.

La figura dels informadors turístics de carrer, coneguts popularment com barrufets, va desaparèixer el 2003 i la corporació encapçalada per Conxita Marsol la va recuperar el 2017 per a donar l’opció als joves d’iniciar-se al món laboral, conèixer en profunditat la parròquia i el país i practicar idiomes, alhora que per a reforçar l’atenció que es dona al turista.

Bona part d’ells treballarà o bé al juliol o bé a l’agost. La resta de treballadors eventuals d’altres àrees estaran operatius fins a Meritxell.