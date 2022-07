La Massana homenatja Amadeu Rossell

L’Homenatge al Ciutadà reconeixerà enguany la contribució d’Amadeu Rossell, que va morir durant el aiguats del 1982, intentant protegir la parròquia. L’acte tindrà lloc aquest diumenge, 10 de juliol, a les 13 h, a la plaça de l’Església, en el marc de les festes del Roser.

En aquesta ocasió el Comú de la Massana no ha obert convocatòria per a presentar candidatures per a aquest premi sinó que ha decidit concedir-lo a Rossell, coincidint amb els 40 anys dels aiguats.

Els aiguats del 82 van ser un dels pitjors episodis de la història recent del país i van tenir un efecte especialment devastador a la Massana. La tarda de diumenge del 7 de novembre del 1982, Amadeu Rossell, acompanyat de Gregorio Cerviño, en plenes pluges torrencials i sense llum, van córrer a tancar les vàlvules de distribució del gas a la Massana.

Van arribar-hi a les palpentes i amb una inundació d’un metre i mig d’aigua, recoberta d’una capa de gas líquid que s’anava estenent poc a poc. El Gregorio Cerviño es va submergir per a tancar les vàlvules inferiors quan una gran flamarada va encendre el gas dispers per tota la instal·lació. L’incendi va provocar cremades molt greus a l’Amadeu Rossell, que va morir dos dies després.

El Comú de la Massana atorga el premi a persones que han contribuït a millorar la parròquia, ja sigui a través d’accions en benefici de la comunitat, ja sigui treballant desinteressadament pel creixement cultural, econòmic o social de la parròquia.

La distinció s’ha atorgat fins ara a Dolors Ribes, Josep Serra, Antoni Areny, Manel Rivas, l’associació Carisma, Clare Allcard, Antoni Morell, mossèn Bordes i al col·lectiu de voluntaris de la Covid-19.