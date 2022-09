Torretes biodegradables a base d’algues

És sabut que els plans de reforestació són una de les formes més eficaces de lluitar contra el canvi climàtic. Per això un emprenedor espanyol va decidir fundar fa sis anys l’ONG Trees4Humanity. La mateixa, promou projectes tant a Espanya com a diferents parts del món com Uganda, Namíbia, Amazones, Borneo o Papua. L’objectiu de Fernando, l’emprenedor, és plantar 100 milions d’arbres els propers anys.

Tot i això, durant anys, una de les principals contradiccions que va cridar l’atenció sobre els projectes de reforestació era que en la plantació de les llavors s’utilitzessin testos de plàstic. Gastant així tones d’aquest material fabricat principalment en països asiàtics, i que no generava cap benefici a les nacions on s’emprava. Sense comptar amb les tones de deixalles que deixaven enrere. Per això es va començar a treballar en aquesta solució.

Fabricació entre les comunitats locals

“Quan vam començar a desenvolupar aquesta iniciativa no érem conscients de la magnitud de l’impacte que generaria la fabricació dels tests biodegradables entre les comunitats locals. Així, a més d’evitar l’ús de milions de plàstics, aquest sistema suposa un compromís per a les comunitats locals properes a les zones de reforestació”, explica l’empresari.

En concret, per a la fabricació de testos biodegradables, l’ONG treballa principalment amb grups de dones en risc d’exclusió social. De fet, des que s’ha implantat aquest sistema ja s’ha brindat una font d’ingressos a més de 2.500 famílies d’àrees rurals. Perquè un projecte d’aquestes característiques tingui èxit a llarg termini és fonamental dotar les comunitats locals de les eines i els mitjans necessaris perquè siguin capaços de gestionar els recursos naturals propis.

Una iniciativa que, a més, està utilitzant la tecnologia blockchain per a assegurar la traçabilitat del projecte. Per això, en conjunt, està generant molt d’interès entre els principals actors de la comunitat mediambiental internacional. Per exemple, a l’ONU, així com a empreses privades amb què Tress4Humanity ja treballa.

A més, Tress4Humanity s’encarrega de tot el procés de reforestació. Des del desenvolupament de les llavors al viver fins a l’arribada de l’arbre al bosc i valorant la temporada de plantació, tenint en compte els cicles de pluges i el clima. Això suposa un repte important, ja que, a causa de la crisi climàtica, els canvis estacionals són cada vegada més imprevisibles.

L’ONG també s’encarrega de seleccionar amb cura cada espècie arbòria que es plantarà. És important estudiar l’hàbitat i les condicions locals específiques. Més del 90% dels arbres plantats són espècies endèmiques. La resta dels arbres són fruiters i de creixement ràpid que són, alhora, molt útils per a les comunitats locals.

