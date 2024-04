Aprovada la llista nacional dels tres candidats per a ser jutge a títol d’Andorra al TEDH

La seu del Tribunal Europeu dels Drets Humans (SFG)

El Govern ha aprovat aquest dimecres la llista nacional de tres candidats per a l’elecció d’un jutge a títol d’Andorra al Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH) del Consell d’Europa. La llista ha quedat composta pels tres candidats següents (en ordre alfabètic): Saïda El Boudouhi, Canòlich Mingorance i David Moynat. El Govern transmetrà la llista al Panell Consultiu (PC) creat pel Comitè de Ministres del Consell d’Europa amb la finalitat de renovar el mandat del jutge actual per Andorra al TEDH, Pere Pastor, que finalitza el proper 31 d’octubre de 2024.

Els tres candidats presenten mèrits notables per a assolir la posició de jutge a títol d’Andorra. Així ho ha confirmat una Comissió de Selecció integrada per sis representants tècnics i experts de reconegut prestigi nacional i internacional, amb coneixements suficients i lliures d’influències externes, ja que el Govern no fa cap recomanació entre els candidats. La composició de la Comissió garanteix la presència d’amplis coneixements en matèria de drets humans, tant en l’àmbit nacional com europeu, del desplegament constitucional i legal a Andorra dels drets humans, de la jurisprudència del Tribunal, així com del funcionament del procediment de selecció.

El Boudouhi és professora de dret públic a la Universitat Paris 8 Vincennes Saint-Denis amb una destacada experiència dins de l’àmbit acadèmic. Mingorance ha desenvolupat una llarga trajectòria des d’Andorra i sent presidenta del Tribunal de Corts. Per últim, Moynat, actual president de la Batllia, compta també amb una dilatada carrera professional.

Un cop rebi la llista andorrana, el Panell Consultiu del TEDH podrà demanar informacions complementàries o aclariments al Govern, però no realitzarà cap entrevista amb els candidats. Amb un temps màxim de quatre setmanes, emetrà una opinió confirmant o no l’aprovació de la llista. Si la llista és aprovada, el president de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa (APCE), l’enviarà a la Comissió de l’APCE per a l’elecció dels jutges del TEDH.

El Comitè es posarà directament en contacte amb els candidats i organitzarà, durant el mes de maig, entrevistes personals a París. Si la Comissió referida considera que els candidats reuneixen els requisits, emetrà una recomanació indicant quin és o són els/les candidats/es millors. En cas contrari, es demanarà al Govern presentar una nova llista. Finalment, l’APCE votarà en la pròxima sessió plenària del mes de juny l’elecció del candidat andorrà sobre la base de les recomanacions de la Comissió.

Andorra és part de la Convenció per a la salvaguarda dels drets humans i de les llibertats fonamentals del Consell d’Europa. Aquest Conveni institueix un Tribunal Europeu dels Drets Humans que està compost per un nombre de jutges igual al d’estats part. Els jutges són elegits per a un mandat de nou anys i no són reelegibles, i no poden exercir cap activitat incompatible amb les exigències d’independència, imparcialitat i disponibilitat que requereix una activitat exercida a temps complet.