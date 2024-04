El president de l’INH anuncia al Consell General que plega

Josep Maria Pla en la seva compareixença al Consell General anunciant que deixa el càrrec (Consell General)

El president de l’Institut Nacional de l’Habitatge (INH), Josep Maria Pla, ha comparegut avui dijous, al matí, davant la Comissió Legislativa d’Economia per a informar dels acompliments de l’any 2023 i dels projectes que té en curs l’entitat, abans d’anunciar que demà divendres farà efectiva la seva renúncia al càrrec.

Des de la seva creació, l’INH, liderat pel seu Comitè Director, s’ha acostat a la ciutadania tot oferint una atenció propera, pràctica i útil. També ha destinat esforços en assessorar les persones, atenent consultes, resolent dubtes i analitzant la problemàtica de l’habitatge, a més d’informar sobre els serveis i les ajudes als quals poden accedir en funció de la seva situació.

Josep Maria Pla ha aprofitat la compareixença per a destacar les accions que està duent a terme l’entitat i ha demostrat que l’INH s’ha consolidat com a organisme expert en matèria d’habitatge; una prova d’això és l’alta proporció de professionals del sector que s’hi adrecen per a resoldre dubtes i demanar opinió.





Projecte de gran impacte social: La gestió dels habitatges de protecció pública

Una de les iniciatives més destacades és la posada en marxa i la gestió dels habitatges de protecció pública de la Casa Aristot Mora, propietat de la Fundació Armor i gestionats per l’INH. Es tracta del primer edifici de protecció pública impulsat per una iniciativa publico-privada entre el Govern i la Fundació Armor destinat a persones en risc d’exclusió social.

L’INH, que té la seva seu a peu de carrer en el mateix immoble, s’encarrega de gestionar l’edifici, de fer el seguiment del registre de sol·licitants i d’executar el procés d’adjudicació a les persones beneficiàries.

En total són 22 habitatges que estan destinats de forma prioritària a persones en situació de vulnerabilitat social. Els objectius principals són oferir un habitatge amb suports tècnics perquè les persones usuàries puguin desenvolupar les activitats de la vida diària, mitjançant la implementació del model d’intervenció adaptat de Primer la Llar, i afavorir un projecte de vida autònoma en un entorn comunitari i normalitzat.

Respecte a les persones usuàries de la Casa Aristot Mora, un 59% són homes i un 41% dones; un 36% té més de 60 anys i un 45% entre 40 i 60; un 32% té una ocupació (estudi o feina) i un 32% no pot treballar per causa de discapacitat o jubilació. Actualment hi ha 25 persones en llista d’espera.

L’any passat, l’INH va adjudicar a la Creu Roja Andorrana a través d’un concurs públic, l’assistència social destinada a les persones que viuen als habitatges de protecció pública. Durant el 2023 s’han realitzat un total de 1.722 intervencions: en un 60% les accions estan centrades en l’àrea personal i sociofamiliar, en un 17% en l’àrea laboral i econòmica i en un 15% en l’àrea de la salut. Fruit d’aquestes intervencions, un 52% de les persones afirma que ha millorat la seva participació a la comunitat, un 41% la seva situació sanitària i un 24% ha trobat feina, considerant totes elles que han millorat la seva qualitat de vida.





L’atenció i gestió de les consultes en matèria d’habitatge, a l’alça

L’INH s’ha consolidat com a entitat experta en matèria d’habitatge i des de 2020 fins al 2023, primer com a Oficina de l’Habitatge i després ja com a INH, el nombre de consultes rebudes no ha parat de créixer. L’any passat es van registrar un total de 868 consultes, la xifra més alta des de 2020, i en el primer trimestre de 2024 ja se n’han comptabilitzat 631, el que fa preveure que se sobrepassarà àmpliament el nombre de consultes dels anys anteriors.

En concret, les consultes versen sobre la nova llei de mesures en un 41% (actualització de la renda i pròrroga del contracte), sobre l’habitatge protegit en un 18% i sobre els ajuts a l’habitatge en un 15%. Un 47% provenen de les persones arrendatàries, un 22% de la propietat i un 31% d’altres entitats, sobretot professionals del sector i institucions públiques.





Nova pàgina web

Aquest mes d’abril l’INH ha estrenat una nova pàgina web amb una imatge renovada i amb nous continguts d’interès sobre l’habitatge amb la voluntat d’oferir informació útil i pràctica a la ciutadania. Destaca l’apartat de “consultes” que, ordenades en diferents temàtiques per a facilitar la navegació, responen les principals qüestions que afecten persones arrendatàries, arrendadores i professionals del sector immobiliari.

Les preguntes que s’inclouen en aquest apartat s’han escollit tot basant-se en les principals demandes d’informació que atén l’INH. D’aquesta manera, a part de proporcionar el telèfon i el correu electrònic com a mitjà de consulta, ara també ofereix una guia bàsica de resolució de dubtes online.

La pàgina web també inclou informació sobre la tramitació de les sol·licituds dels diferents projectes que gestiona l’INH, enllaços al principals ajuts disponibles i accés als estudis i informes que realitza l’entitat.





Propostes legislatives per a destensar el mercat immobiliari

Dins de les funcions que preveu la seva llei de creació, també es detalla la proposta i l’assessorament al Govern sobre la planificació de polítiques públiques d’habitatge. En aquest sentit, l’INH ha presentat a l’executiu un esborrany del projecte de llei del Fons de l’Habitatge amb l’objectiu de disposar d’una eina àgil per a promoure i gestionar l’habitatge de lloguer a preu assequible.

Amb la voluntat de destensar l’actual situació del mercat immobiliari també ha redactat una proposta de modificació de la llei d’arrendaments de finques urbanes que equilibri i protegeixi els drets legítims de les parts –arrendatari i arrendador– i que permeti deixar enrere el sistema de pròrrogues temporals vigent des de fa uns anys que bloqueja el mercat.

Aquests són alguns dels projectes més rellevants de l’INH que ha presentat avui dijous en la seva compareixença al Consell General. A més, l’entitat ha convocat dos cops la Comissió Nacional de l’Habitatge, gestiona el programa extraordinari d’avals per a la compra d’un primer habitatge, ha participat activament en l’elaboració del Pla pel dret a l’habitatge, ha analitzat les dades de FEDA relatives als pisos amb baix consum elèctric i les ha traslladat al Govern i als comuns, ha liderat la implantació del Sistema d’Informació dels Contractes d’Arrendament, consensuant-ne l’ampliació a sis dades, i ha mantingut contactes i reunions amb diferents organismes, tant del país com a nivell internacional.





Renúncia del president

En finalitzar l’exposició dels acompliments del 2023 i dels projectes en curs, Pla ha anunciat que demà divendres renunciarà al càrrec de president i director de l’INH davant del síndic general. Considera que l’INH no pot desenvolupar correctament les seves funcions i, com a president, se sent empès a buscar la manera perquè l’INH sigui una peça cabdal en la resolució de la problemàtica de l’habitatge; confia que renunciant al càrrec l’INH sortirà enfortit.

“Em sento honrat d’haver estat el primer president de l’Institut Nacional de l’Habitatge; agraeixo la confiança de les persones que em van nomenar i de totes amb qui he treballat, col·laborat i intercanviat al voltant d’un tema tan central per a l’estabilitat econòmica i social del nostre país. Desitjo que l’INH es reforci i aporti activament la seva contribució com a entitat experta en habitatge en el disseny de solucions i en la seva aplicació”, ha conclòs.