Optimisme després de l’operació a Joan Verdú

Joan Verdú després de l’operació a la qual ha estat sotmès (FAE)

Joan Verdú va ser operat aquest dimecres amb èxit i les previsions de recuperació són optimistes, marcades pel full de ruta inicial. Les pròximes tres setmanes, l’esquiador haurà de guardar repòs total. La doctora Teresa Solà, de la Clínica Teknon, on va ser operat Verdú, és optimista després d’una intervenció en què segons va informar Pol Ferrer, fisioterapeuta de la Federació Andorrana d’Esquí (FAN), “han pogut realitzar tot el que s’havia de fer, sense imprevistos”.

Van ser dues hores d’intervenció i ara “la previsió és que tot està en condicions per a pensar que millorarà a molt bon ritme”, ha explicat Ferrer, que recorda que Verdú “ha de complir amb aquestes tres setmanes de recuperació i descans passiu”. “El Joan està animat i sense dolor”, ha dit Ferrer. Verdú va passar la nit a l’hospital, però avui dijous rebrà l’alta per a tornar a casa.

L’andorrà ha estat intervingut per a realitzar-li una infiltració subcutània guiada a la zona lumbar on patia el dolor incapacitant -l’afectació era a l’hèrnia L4-L5- que aquesta temporada l’ha impedit competir en algunes curses. Aquesta operació farà que Verdú pugui tenir un millor rendiment esportiu, però també suposarà una millora en el futur per a la seva salut.

Ara Verdú ha d’estar tres setmanes de repòs total, per a continuar les següents tres setmanes amb una recuperació activa. “Serà un retorn progressiu a l’activitat física sota pauta mèdica”, segons el fisioterapeuta de la FAE, Pol Ferrer.