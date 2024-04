Escaldes fa una nova inversió patrimonial a la zona històrica (amb plànol)

Els cònsols d’Escaldes, Rosa Gili i Quim Dolsa (comuee)

El Comú d’Escaldes-Engordany continua apostant per revitalitzar la zona històrica de la parròquia. Amb aquest objectiu, la corporació ha adquirit per un valor total d’1,15 milions d’euros una borda a l’avinguda Copríncep de Gaulle i la borda del Molí del Sumana -també conegut com a Poader- amb el terreny adjacent, situat a l’altre costat del riu on s’ubica el projecte Caldes.

Totes dues propietats s’han comprat a Casa Molines i en total sumen més de 2.300 metres quadrats. La compra forma part “de la nostra filosofia d’ampliar el patrimoni comunal” i de “mantenir el benestar al nostre país, lluitant contra la pressió de l’especulació i la bogeria constructiva que farà que si ens despistem només hi hagi ciment a tot arreu”, ha explicat la cònsol major, Rosa Gili.

En referència a la propietat de l’avinguda Copríncep de Gaulle número 4, aquesta comprèn una superfície de 184 metres quadrats en els quals es troba la borda, que consta d’una planta baixa i una subterrània, i que en total té 258 metres quadrats. La corporació està estudiant quin ús donar-li, però la voluntat és ubicar-hi equipaments comunals o serveis per a la ciutadania.

En el cas de la parcel·la del Molí del Sumana, consta d’una superfície aproximada de 2.200 metres quadrats, en els quals es troba la construcció de l’antic Molí ara convertit en habitatge (uns 185 metres quadrats), les escales que donen pas al passeig del riu i el prat adjacent. Si bé és cert que una part del prat està considerat zona de risc per la caiguda de rocs, el cònsol menor, Quim Dolsa, ha recordat que la voluntat és “adquirir el màxim de zones no urbanitzades per a tenir un jardí, un pulmó verd, i que la gent visqui millor, sense que tot siguin edificis”.

En aquest sentit, ha recordat que hi ha una part del terreny en el qual no hi ha perill i que, en l’altra, s’hi poden fer igualment actuacions d’interès per als visitants sense que s’hi hagi d’accedir o simplement deixar respirar la zona. També ha recordat que darrera de la parcel·la que ara es compra hi haurà un mirador en un terreny també adquirit pel Comú el mandat anterior, la qual cosa permetrà tenir una zona verda i agradable per a la ciutadania i els visitants.

En la mateixa línia, la cònsol major ha apuntat que “la bona capacitat financera del Comú ens permet comprar i fer política de llarg termini, que no sempre es fa, per a deixar propietats a les generacions futures i posar fre a l’especulació creixent i desenfrenada”. “És el petit granet de sorra que podem fer”, ha afirmat. Amb aquestes adquisicions patrimonials, la corporació segueix amb l’estratègia de tenir patrimoni i d’invertir en la zona històrica d’Escaldes-Engordany per a retornar-li el dinamisme i la vitalitat i per a aconseguir que sigui una zona agradable, “un destí cultural i un lloc d’interès històric”, en paraules de Rosa Gili.

En aquesta línia ha apuntat que “estem plantant totes les llavors per a fer un mapa de visita molt interessant i que es conegui com es vivia abans a Escaldes-Engordany”. També ha recordat que aquesta nova inversió forma part d’un projecte global que inclou el nou aparcament de la plaça de l’Església, que tindrà un centenar de places soterrades i d’un espai públic a sobre, i de la transformació de l’últim tram de l’avinguda Carlemany en zona exclusiva per a vianants, una acció que també convidarà tant a la població com els visitants a pujar fins a la part alta de la parròquia. També la plaça Santa Anna ha guanyat espai amb la reubicació de l’oficina de turisme i, a més, l’Espai Caldes, reobert just ahir dimecres, ja està en funcionament amb el mateix objectiu de tornar a fer brillar la zona històrica d’Escaldes-Engordany.