El poble s’engalana aquest cap de setmana amb l’Ordino Jardins d’Art

Ordino Jardins d’Art omplirà d’art els carrers i les places d’Ordino tot aquest cap de setmana, dissabte 10 i diumenge 11 de setembre, amb divuit projectes a concurs. La quarta edició del premi d’arts visuals s’inaugura avui dissabte, a les 11.30 h a la plaça Prat de Call. El públic pot fer el recorregut per les diferents localitzacions repartides pel poble i veure totes les propostes, seleccionades prèviament pel jurat de l’edició, format per Teresa Areny, cap de Projectes del Museu Carmen Thyssen, i Joan-Marc Joval, cap d’Acció Cultural del Govern d’Andorra.

Els artistes triats i presents són Mònica Armengol, Joana Baygual, Belbet on the ground, Colin Castell, Mercè Ciaurriz, Rafa Contreras, Romina Dolonguevich, Naiara Galdós, Mar Garcia, Jean Luc Herbert, Clàudia Llevet, Maite Luque, Anna Mangot, Rubèn Penya, Gemma Piera, Ruseta Sa, Yolanda Sanmarcos i Alfons Valdés.

Fora de concurs i com a principal novetat d’enguany, hi ha un mercat d’art que estarà muntat durant els dos dies del certamen, dissabte 10, de 12 a 19 h i diumenge 11, d’11 a 18 h on també es podrà veure l’obra d’alguns noms que opten al Premi. Els artistes amb la seva obra a la venda s’ubiquen al carrer Major.

Hi seran presents Mònica Armengol, Joana Baygual, Anna Mangot, Josep Martin, Daniela Martins i Nèstor Pellicer. El mercat fa possible ampliar el nombre d’obra exposada, donar participació a nous artistes fora de concurs, i incentivar la venda d’art entre el públic assistent.

El veredicte amb el nom dels guanyadors del primer premi, un xec de 3.000 euros i una exposició, i l’accèssit de 1.000 euros, es donarà demà diumenge, 11 de setembre, a les 18.30 h en el lliurament de premis i cloenda.

A més de formar part del jurat, per primera vegada, participa com a col·laborador el Museu Carmen Thyssen Andorra que ha preparat un taller de pintura ‘plein air’ per a tota la família. “Una activitat que deixa veure la vocació per a viure el certamen des de tots els públics i edats”. El taller tindrà lloc dissabte dia 10, de 16 a 19 h a Prat de Call.