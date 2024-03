Tendències digitals 2024 per al creixement de la PIME Adigital

Una web de comerç electrònic de moda (arxiu

Adigital, la principal associació empresarial representativa de l’economia digital a Espanya ha publicat un informe titulat: ‘Tendències Digitals 2024 per al Creixement de la PIME’. L’informe és una col·laboració amb els membres de l’ecosistema d’associats d’Adigital, que explora els camins que seran decisius per a impulsar la transformació digital de les petites i mitjanes empreses en 2024.

L’informe analitza els elements clau necessaris per a potenciar l’estratègia digital de les PIME, facilitant l’adopció de dades i tecnologies emergents, impulsant el comerç electrònic i la digitalització del canal de venda al mateix temps que es millora l’experiència del client, optimitzant les campanyes de màrqueting, la presència en xarxes socials, la gestió del talent i contribuint a una major inclusió dels ciutadans.

Com a membre d’Adigital, ExoClick ha contribuït a l’informe de la secció “Màrqueting i Publicitat” amb un article escrit per Adrien Fonzé, COO d’ExoClick, titulat: “El creixement dels formats d’anuncis en vídeo per a mòbils en la indústria publicitària”.

L’article aprofundeix en com la publicitat en vídeo dirigida a dispositius mòbils està suposant un important canvi en la indústria en els últims anys. Mostrant dades d’intel·ligència de negoci extretes de la mateixa xarxa publicitària global d’ExoClick, “podem veure quins formats d’anuncis en vídeo han mostrat el creixement més gran als països de nivell 1, 2 i 3”.

A més, l’article explica com la tecnologia, l’adopció dels telèfons intel·ligents per part dels consumidors i les forces del mercat han permès a les empreses de publicitat digital com ExoClick desenvolupar les tecnologies de plataforma necessàries per a maximitzar les oportunitats d’aquest mercat en creixement.

César Tello, director general d’Adigital, ha comentat: “A Adigital sabem que donar suport a l’èxit de la digitalització de les PIME implica elements integrats de transformació. L’objectiu d’aquest informe és generar coneixement expert amb els nostres socis Adigital, per a aportar idees innovadores i d’avantguarda que contribueixin a l’escalabilitat de les empreses”.





Per Tecnonews