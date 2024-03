El corrent del golf trontolla

Un paratge natural muntanyenc (JohnDevenport)

Heu vist la pel.lícula “The day after”? En la versió de TV3, “El dia de demà”? Explica com, de cop i volta el Corrent del Golf (un dels fills i cosins del sistema de corrents AMOC) es talla i uns científics adverteixen la població. Hollywood hi posa la cirereta en forma d’exageració del gel entrant de cop i des del mar, a Nova York. Aquest corrent és una xarxa complexa de corrents que funciona com una gegantina cinta transportadora global. Transporta aigua càlida des dels tròpics cap a l’Atlàntic Nord, on l’aigua es refreda, es torna més salada i s’enfonsa profundament a l’oceà abans d’estendre’s cap al sud.

Durant anys, els científics han estat alertant sobre la seva inestabilitat a mesura que la crisi climàtica s’accelera, amenaçant d’alterar l’equilibri de temperatura i salinitat en què depèn la força d’aquests corrents. A mesura que els oceans s’escalfen i el gel es fon, més aigua dolça flueix cap a l’oceà i redueix la densitat de l’aigua, fent-la menys capaç d’enfonsar-se. Quan les aigües es tornen massa dolces, massa càlides o totes dues, la cinta transportadora s’atura. Això ja ha passat abans.

Fa més de dotze mil anys vàrem sortir de l’anterior glaciació i un ràpid desglaç de les glaceres, va causar que el sistema de corrents s’aturés, provocant enormes fluctuacions de temperatura a l’hemisferi nord de 10 a 15 °C en una dècada! Un estudi de l’estiu passat publicat a Nature, ens diu que el seu col·lapse podria produir-se dins d’aquest segle XXI i concretament entre 2.025 i 2.095. En canvi, deixaria en paper mullat un informe de 2019 del Panell Intergovernamental sobre Canvi Climàtic de les Nacions Unides que va predir que l’AMOC s’afebliria al llarg d’aquest segle, però que el seu col·lapse total abans del 2100 era poc probable. Ens advertien des de l’Institut de Ciències del Mar, ubicat al Parc de Recerca Científica de Barcelona i depenent del CSIC, d’algunes febleses clares d’aquest estudi publicat a finals de juliol.

Un altre estudi de la Universitat d’Utrecht, als Països Baixos, ens recorda que l’AMOC s’ha empetitit un 15% des del 1950 “Mitjançant un model climàtic complex, els investigadors han simulat el col·lapse de la circulació dels corrents atlàntics, l’AMOC: “Els impactes climàtics serien gairebé irreversibles a escala humana”, diu el primer autor, René Van Westen.” La recerca, que ha publicat fa poques setmanes la revista científica Science Advances i ens dona grans canvis a Europa, però també canvis dràstics en la Selva Amazònica. Quan passaria exactament? No ho sabem.





Per Francesc Mauri