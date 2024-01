Salvador Cornella no pot completar la darrera cursa dels Jocs Olímpics d’Hivern de la Joventut

Salvador Cornella competint a Corea. FOTO: @anocolympic @gangwon2024 @Olympics @photos.lulu_01

L’esquiador, Salvador Cornella, ha disputat aquesta passada matinada (horari andorrà) l’última cursa dels Jocs Olímpics d’Hivern de la Joventut, a Gangwon (Corea del Sud). L’andorrà no ha pogut completar la segona mànega. Cornella, que a la primera mànega finalitzava 28è a 3.73 del millor registre, no ha pogut completar la segona mànega després de marcar el 19è crono en el primer sector.

Amb tot, l’esquí que ha proposat Salvador Cornella ha estat “molt bo”, segons ha explicat el seu entrenador, Aitor Mulero: “Sortia amb el dorsal 3 i tenia la pista en molt bon estat. Ha proposat un molt bon esquí”. La llàstima ha estat que no ha pogut finalitzar la segona mànega: “Al final de la baixada comet una errada important que no ha pogut salvar per a quedar-se dintre del traçat”.