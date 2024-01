8.020 electors més a Andorra en els últims 12 anys

Cens d’electors en una parròquia (arxiu)

La població electoral entre les eleccions comunals del desembre de l’any 2011 i les de l’any 2023 ha augmentat el +35,8% (8.020 persones) i se situa actualment en 30.401 electors. El nombre de persones que han participat en els últims comicis ha estat de 16.644, augmentant en 2.147 persones respecte a l’any 2011, és a dir, un +14,8%. Així mateix, el volum dels no votants s’ha incrementat en un +74,5% respecte a la convocatòria de l’any 2011, passant de 7.884 a 13.757 i situant l’abstenció en el 45,3%.

En les eleccions comunals del 17 de desembre del 2023, respecte a les anteriors eleccions del 15 de desembre del 2019, el nombre de votants ha crescut en 916 persones, un +5,8%. Les parròquies on més ha augmentat el vot – en termes relatius – són: La Massana (+516 persones, +32,3%), Sant Julià de Lòria (+165 persones, +6,5%) i Escaldes-Engordany (+161 persones, +5,0%).

Les dones votants (+583, +7,3%) han augmentat més que els homes (+333 persones, +4,3%). Per edats, destaca l’augment de votants en les persones de més de 65 anys (+456 persones, +17,3%) i de 56 a 65 anys (+454 persones, +17,0%); també destaca la reducció de votants de 36 a 45 anys (-509 persones, -16,8%). Per lloc de naixement, destaca l’increment dels votants nascuts a Andorra (+859 persones, +9,2%).

En els comicis de desembre del 2023, la proporció de no votants (45,3%) ha augmentat 1,8 punts percentuals respecte a les darreres eleccions comunals del 2019 (43,5%). Aquest augment és especialment significatiu en les persones de 36 a 45 anys (+5,0 pp) i en les persones residents a la parròquia de Canillo (+14,6 pp). D’aquesta manera, es manté la tendència observada en els darrers comicis, en els quals la proporció de no votants també augmentava respecte a les anteriors eleccions.

Les parròquies amb menys abstenció en les últimes eleccions generals de desembre del 2023 han estat Ordino (31,4%) i la Massana (40,5%), mentre que les parròquies d’Andorra la Vella (53,1%) i Encamp (47,5%) presenten els nivells més alts d’abstenció. La població electoral masculina supera la població electoral femenina (amb una diferència de 473 persones), però el percentatge de votants és superior en el cas de les dones (56,9% en les dones i un 52,7% en els homes).

Per segments d’edat, els abstencionistes es concentren en major mesura en els trams d’edat més joves, 18-25 i 26-35 anys, amb un grau d’abstenció del 62,6% i el 58,2%, respectivament. L’abstenció és més present en els electors nascuts a Andorra (47,1%) respecte als que han nascut fora d’Andorra (42,0%). Per lloc de residència, s’observa que la població electoral que no viu a Andorra és la que presenta un nivell més elevat d’abstenció (94,2%).

El 62,4% dels electors han votat presencialment, mentre que el 35,7% ha presentat un vot judicial i tan sols el 2,0% han votat per correu postal.