Un vehicle històric en una anterior ral·li (Josep Maria Montaner)

ACA Esportiva ja ha publicat el reglament del 52 Ral·li d’Andorra Històric, prova que es disputarà en una única jornada de competició diürna el dissabte 16 de setembre, i tindrà tot el seu nucli a l’aparcament Prada Casadet d’Andorra la Vella. Tal com es va anunciar, la prova estarà oberta a les modalitats de Velocitat i de Regularitat Sport per a automòbils Clàssics i també s’admeten els vehicles considerats Legend. La publicació del reglament a www.ralliandorra.com implica que el període d’inscripció també ha quedat obert i no es clourà fins al dia 13 de setembre o fins que s’omplien les 80 places reservades.

Tot i que el recorregut no es farà públic fins d’aquí a unes setmanes, ACA Esportiva no té previst fer canvis significatius respecte del ral·li de la passada edició. Tornarà a ser compacte i fàcil de preparar i córrer, per tal de facilitar la participació i alhora el gaudi tant dels pilots, copilots i equips com dels aficionats. El ral·li tindrà un recorregut total de 251 km dels quals 70,66 seran de velocitat/regularitat distribuïts en 8 trams, 4 d’ells diferents.

En el 52 Ral·li d’Andorra Històric hi podran córrer en l’apartat de Velocitat cotxes pertanyents a 5 categories, totes de vehicles històrics de competició construïts i homologats abans del 31 de desembre de 2000:

Pre75 – Fins a 31-12-1975

Pre81 – De 1-1-1976 a 31-12-1981

Pre85 – De 1-1-1982 a 31-12-1985

Pre90 – De 1-1-1986 a 31-12-1990

Pre2000 – Grups 1, 2, 3, 4, A, N, B fins a 31-12-2000

Els cotxes d’aquestes cinc categories competiran conjuntament i s’establirà una classificació general escratx, a més d’una altra individual per categoria, la qual cosa farà que totes rebin un protagonisme idèntic. Hi haurà trofeu pel pilot i copilot dels cinc primers classificats absoluts i també per als guanyadors de cada categoria.

En l’apartat de Regularitat Sport, els cotxes participants en la qual podran anar equipats amb els instruments de medició que els equips considerin oportuns, hi haurà quatre categories i els trofeus seran idèntics que en l’apartat de Velocitat:

Pre75 – Fins a 31-12-1975

Pre81 – De 1-1-1976 a 31-12-1981

Pre85 – De 1-1-1982 a 31-12-1985

Pre90 – De 1-1-1986 a 31-12-1990

Per segon any i per tal d’incentivar la participació de cotxes de baixa cilindrada, es convoca la “Classe 1a”, tant per Velocitat com per Regularitat, reservada a cotxes de sèrie fins a 1.300cc de qualsevol categoria, però sense turbocompressor. Hi haurà una classificació específica i trofeus per als tres primers classificats, tant de Velocitat com de Regularitat.

En estar admesos els vehicles anomenats Legend, aquests, hauran de ser vehicles històrics de competició (Grups 1, 2, 3 o 4, A, N o B) segons les descripcions tècniques originals de l’homologació de l’època en que van ser construïts i homologats, fins al 31/12/2000. Aquests Legend, amb totes les mesures de seguretat adients, participaran sense límit de velocitat però només com a exhibició, sense classificació ni registres de temps.

El 52 Ral·li d’Andorra Històric compta amb el patrocini d’Andorra la Vella i la col·laboració dels Comuns de Canillo, Encamp, Ordino, la Massana i Sant Julià de Lòria.