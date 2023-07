Atracament a un banc d’Oliana

Oficina de CaixaBank a Oliana (Jaume Tarrés)

Els Mossos d’Esquadra han posat en marxa aquest dimecres al matí, 26 de juliol, un dispositiu per a localitzar dos lladres que han comès un atracament a l’oficina de CaixaBank d’Oliana després d’immobilitzar els dos treballadors de la sucursal.

Segons han informat la policia i l’Ajuntament olianès, els fets s’han produït cap a les vuit del matí, a l’hora d’obertura de l’entitat. Quan els empleats han entrat, a dins s’hi han trobat dos homes que hi havien accedit, suposadament fent un forat a la sala annexa durant la matinada. Els intrusos han amenaçat i lligat els responsables de l’oficina i, després d’agafar els diners en efectiu que hi havia, han fugit. Tanmateix, segons les mateixes informacions, al cap d’una estona els treballadors s’han pogut deslligar i han trucat per avisar la policia, que ha activat la recerca dels delinqüents.

Segons les dades que han facilitat des de la sucursal, consultats per Pirineus Digital, els lladres vesteixen roba fosca, porten espardenyes, tenen un aspecte “deixat” i parlen entre ells en castellà. L’alcalde d’Oliana, Ricard Pérez, ha demanat col·laboració ciutadana perquè se sospita que els autors podrien estar encara al municipi o a la vora. A mig matí, els Mossos han informat a RàdioSeu que de moment no hi ha novetats sobre la seva recerca.