Plantes que atrauen la bona sort i els diners a la llar (II)

Les plantes tenen grans qualitats per al nostre benestar: ajuden a millorar l’estat d’ànim, purifiquen l’aire i filtren l’energia negativa. Segons el Feng Shui, hi ha algunes plantes que atreuen la bona sort, els diners i la prosperitat a la teva llar. Continuem explicant-te quines:

Planta xinesa dels diners

Si et regalen aquesta planta i la mantens en perfectes condicions, serà un amulet que atraurà els diners a la teva llar. Es caracteritza per les seves fulles circulars de color verd fosc, i les seves fàcils cures. Es pot conrear en un espai interior sempre que sigui en un lloc lluminós i fresc. Polvoritza amb aigua amb freqüència. Abona una vegada al mes.





Planta de Jade

És una de les plantes del Feng Shui per a atreure la bona sort, els diners i l’amor. No sols atrau l’abundància, sinó que alleuja les tensions d’un espai ajudant a restablir l’harmonia i crear un ambient d’enteniment i pau.

És una planta de creixement lent, i pot arribar a aconseguir fins a metre i mig d’altura màxima. Segons la filosofia xinesa, s’ha de situar en l’entrada de la casa. La utilització de jardinera de materials naturals afavorirà la seva energia. Per a activar el seu poder, enterra una moneda en la terra. Necessita llum solar directa durant tot el dia. Rega-la només quan la terra estigui seca.





Espatifil·li o Lliri de la Pau

Atrau la fortuna a la llar segons el Feng Shui, ja que equilibra les energies de l’estada on la col·loquis. A més, té el poder de convertir les energies negatives en positives, i atreu la pau i la prosperitat.

Aquesta planta és originària de zones tropicals del continent americà, destaca per les seves belles flors de color blanc. No li agrada ni el sol directe ni la calor. Rega-la solament quan la terra estigui seca i cal evitar l’embassada. Necessita molta humitat, i per això és recomanable ruixar les seves fulles perquè es mantingui en perfecte estat.





