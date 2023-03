Cerquen 150 amants de la natura que facin de “detectius de mamífers” al Pirineu i altres punts de Catalunya

Una de les espècies capturades l’any passat (Gencat)

L’Observatori del Patrimoni Natural i la Biodiversitat, promogut pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, dona un segon impuls a la realització del primer Atles dels mamífers de Catalunya.

El Museu de Ciències Naturals de Granollers i el CREAF, amb el suport del Departament, fan una crida oberta a la ciutadania per a aconseguir que com a mínim 150 persones voluntàries formin part de la comunitat que farà el seguiment dels mamífers de Catalunya en el segon any de presa de dades.

Les persones voluntàries haurien de cobrir el màxim nombre possible de quadrats, dels que no han estat encara mostrejats, per a tenir una imatge cada cop més completa de la presència dels mamífers salvatges a Catalunya. Les zones que cal cobrir són majoritàriament a l’Alt Pirineu, l’Aran, el Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre, la Catalunya central, Lleida, l’Empordà o el Prepirineu central.

Durant l’any passat, un primer grup de voluntaris i voluntàries han conformat la comunitat que ha pilotat la primera fase de l’Atles i que ara vol créixer. La feina duta a terme el primer any ha permès provar i afinar les diferents metodologies que s’utilitzen per a trobar o detectar la presència de mamífers a cada zona mostrejada.

La feina detectivesca se centra a col·locar càmeres de parament fotogràfic, recórrer transsectes i apuntar els rastres i els animals que es veuen, recollir pèls i excrements i gravar els ultrasons que fan els ratpenats. Les dades recollides es traspassen després a les persones coordinadores del projecte, que les reuneixen i les analitzen per a treure’n conclusions. Ara, amb aquesta crida, es vol, sobretot, trobar persones que cobreixen les zones que encara falten per a poder tenir una imatge completa de la presència dels mamífers a Catalunya.





Primer any de cerca

Les primeres dades (que recullen informació aproximadament d’un 20% del territori català) han permès començar a dibuixar les primeres traces del futur Atles de mamífers. De moment, dels mamífers de mida grossa i mitjana, el senglar i la guineu són les espècies que més s’han detectat, seguits de la fagina, el teixó i el cabirol.

La cabra salvatge, la llebre i el coipú (una espècie invasora) són les que menys han aparegut. Dels mamífers més petits, com ara els rosegadors i les musaranyes, els primers resultats encara són més preliminars perquè el mètode per a identificar-los passa per l’anàlisi de pèls al laboratori. El mateix passa amb els ratpenats perquè, tot i que les gravacions dels ultrasons que emeten ja estan fetes, encara cal analitzar la forma i la freqüència de la majoria de gravacions per a identificar-los.

Si es miren espècies en concret, només es pot parlar de la situació d’algunes a les zones on s’ha fet el mostreig. Algunes, concorden amb les dades recollides en altres programes de seguiment, com és el cas de la llúdriga, que ha aparegut a molts dels rius on s’ha fet el mostreig; el cabirol, que s’ha trobat en 60 dels 68 quadrats que ja han pujat les dades, o el cérvol, que s’ha trobat força estès en l’àrea del Pirineu.

D’altres espècies de les quals no hi ha programes de seguiment de gran abast territorial, les dades recollides per aquest primer any de l’Atles permeten intuir també que es troben força esteses, com ara la geneta i la pipistrel·la nana, el ratpenat més petit de Catalunya. La prospecció dels quadrats que falten donarà una imatge molt més precisa de la situació d’aquestes espècies a Catalunya.





Cerca de persones voluntàries

L’Atles mantindrà oberta aquesta crida a persones voluntàries fins al 5 de març, per a començar els mostreigs a l’inici de la primavera. En total, s’espera reclutar més de 150 persones, imprescindibles per a cobrir el màxim de territori possible.

Per al projecte, s’ha dividit Catalunya en una quadrícula de 386 quadrats de 10×10 km. Cada persona voluntària serà responsable dels seguiments que es facin en el seu quadrat de 10x10km. Dins d’aquest quadrat, la persona mostrejarà tres quadrats més petits (d’1 x 1 km) corresponents a tres tipus d’hàbitats diferents (forestal, obert i de ribera).

Així, el paper de cada persona serà fonamental per a conèixer amb detall la distribució de totes les espècies de mamífers salvatges que habiten a Catalunya, un projecte científic d’interès general per a la planificació i gestió de la fauna i del territori. Els resultats finals es publicaran en forma de llibre i a la web de l’Observatori del Patrimoni Natural i la Biodiversitat.

Enllaç per a fer-se voluntari