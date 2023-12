“Ocho apellidos marroquís”, d’Álvaro Fernández Armero

Carmen (Elena Irureta) acaba de perdre el seu estimat marit i no és capaç de superar-ho. Tot i això, abans que morís el seu Josep María li va fer una promesa que ara ha de complir: recuperar el primer vaixell pesquer que va tenir el seu marit, el ‘Sardinete’, el qual ara està ancorat a un port marroquí.

En el viatge al Marroc, la seva filla Begoña (Michelle Jenner) i l’ex d’aquesta, Guillermo (Julián López) l’acompanyaran perquè no hagi de fer la missió sola. No obstant, una vegada a terres marroquines no pararan de tenir xocs culturals amb els seus habitants. A més, descobreixen un fosc secret de Jose María que els canviarà per sempre: el patriarca tenia una altra filla anomenada Hamida (María Ramos).

Aquesta comèdia romàntica és una cinta que té com a principals actors i actrius a Julián López, Michelle Jenner i Elena Irureta. El seu director és Álvaro Fernández Armero, mentre el guió ha anat a càrrec de Diego San José, Borja Echevarria.