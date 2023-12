Amb el fred aposta per la cura dels llavis sense renunciar al color

Una dona amb els llavis saludables i pintats (Clarins)

Semblava que no passaria mai, però sí: el fred ja és aquí. I encara que moltes de nosaltres agraïm aquesta baixada de les temperatures (després de l’ardent estiu), això comporta reptes per a les zones més delicades del nostre cos, com és el cas dels llavis. I és que, amb el fred i el vent, aquests s’assequen més ràpidament, clivellant-se. Sense la cura de llavis adequada, també poden irritar-se, tallar-se i, fins i tot, inflamar-se.

Això no sols resulta molest i, fins i tot, dolorós, sinó que, com expliquen els experts de la signatura Camaleon Cosmetics, “quan els llavis es troben secs i deshidratats, un pintallavis l’única cosa que fa és ressaltar les imperfeccions.”

El secret per a gaudir d’uns llavis saludables i continuar obtenint el millor resultat amb el teu maquillatge és aquest: apostar per labials que combinin color i tractament. Així de simple i així d’eficient. Pocs secrets més hi ha.





Per bellezactiva.com