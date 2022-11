Novembre convida a la reflexió

L’esperança no és fingir que no hi ha problemes, és realment la manera més exacta de trobar les solucions, que ens brinda la vida quotidiana. És la confiança de saber que aquests (els problemes) no són eterns, que les ferides guariran i les dificultats se superaran.

És una font de fortalesa que ens guiarà des de la foscor cap a la llum. Quan l’amor profund de la teva vida no t’estima, quan la trucada que esperes mai no arriba, quan no aconsegueixes la feina que desitges, quan no reps la invitació que esperaves, el missatge no és que no t’ho mereixes, el missatge no és que no ets important, el missatge és que tu mereixes una mica més i millor.

Cada cop que sentis decepció per no rebre el que desitges o esperes, no ho vegis com a rebuig o mala sort, simplement pensa que és una tremenda oportunitat a una cosa molt millor del que esperaves obtenir de la vida. La vida està feta de milions de moments, viscuts de mil maneres diferents. Alguns busquem amor, pau, harmonia, comprensió, tendresa. Altres sobrevivim dia a dia, setmana a setmana, mes a mes i any a any.

Però, no hi ha moments més plens que aquells en què descobrim amb alegria, que la vida, amb les seves constants satisfaccions i les seves penes, ha de ser viscuda en plenitud, dia a dia.

Encara que visquem en una mansió de quaranta cambres, envoltats de riqueses i servents els quals ens serveixen o en una cabana humil, o lluitant cada mes per a pagar el lloguer, tenim el poder absolut d’estar totalment satisfets, i viure una vida amb un veritable significat.

Tenim aquest poder absolut, gaudim cada moment que ens ofereix la vida i fruïm de cada somni. Perquè, cada dia és nou i flamant i podem començar de nou i fer realitat tots els nostres somnis més anhelats, en el món de demà.