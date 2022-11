Pacanes vs. Nous

Pacanes i nous. Tots dos productes són fruita seca, pertanyen a la família de les Juglandaceae i són molt similars, tant en la seva aplicació en la gastronomia (sobretot en guisats de carns, salses i postres), com en la seva aparença una vegada pelades. No obstant això, no són el mateix i això les fa diferir en alguns aspectes.

La closca és sens dubte la diferència més visible entre ambdues. Mentre que la nou comuna (o nou de Castella) té una clofolla gran, rugosa i de color més clar, la Pacana s’assembla al gla: més fosca, llisa, ovalada i de grandària petita. En paladar, també poden distingir-se. La Pacana és més compacta i de sabor una mica més dolç, pel fet que conté més sucre i, per tant, un dels seus usos més comuns és per a caramel·litzar.

La resta de propietats, totes elles beneficioses, són bastant similars, sobretot pel que fa a les quantitats que contenen d’antioxidants, d’omega 3 i de greixos poliinsaturats. Com a diferències diríem que les nous guanyarien la batalla en proteïnes, i les pacanes, en minerals: com el potassi, el zinc o el magnesi, d’entre altres.

Tots dos aliments procedeixen de la mateixa zona (sud de l’estat de Texas i nord de Mèxic), sent també aquests països els majors productors, sobretot de pacanes; i és que pràcticament el 85% de la producció mundial es fa als EUA.

Com hem dit, tant les nous com les pacanes ens aporten molts beneficis i hem d’incloure-les en la nostra dieta diària. Però això sí, les pacanes són bastant més barates, per la qual cosa podem utilitzar aquest producte enlloc de les nous quan tinguem la necessitat de donar-li un respir a la nostra butxaca.