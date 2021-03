Treballar de cara al públic és realment enriquidor.

Coneixes, parles,escoltes, expliques, t’expliquen, aprens i d’aquesta manera vas agafant una experiència que et porta cap a nous camins.

Quan estàs davant dels clients, mai saps qui tens davant i, sempre val més estar atent i escoltar el que et diu aquella persona per a oferir-li el que busca.

I el temps et porta a conèixer gent de tot tipus. Aquells que s’ho han begut tot i tenen un coneixement espectacular del producte amb els que només pots aprendre, aquells que saben realment el que busquen, altres que es deixen portar i aquí és on tu els ho expliques amb tots els ets i uts, uns altres que és millor que no intentis aconsellar perquè si ho fas hi haurà algún tipus de problema i els que ni t’escolten.

Normalment, quan la gent et demana que beure, la meva pregunta per trobar que està buscant és demanar-li com li agrada el vi. La resposta, habitualment és si blanc o negre, més jove, amb criança, si volen alguna cosa més “freaky” o més clàssica. Buscar les pistes per a oferir el que més els agradi.

Al capdavall, els que estem davant del públic hem de fer que disfrutin, siguin del tipus que siguin.

Últimament, al Virigall, treballo amb un públic que el podriem definir com a no gaire professional i tècnic de moment, ara bé, és un públic molt esforçat. I la veritat és que et carreguen d’energia cada cop que vénen.

Omplen el local amb riures i ganes de passar-ho bé, tant ells com els qui treballem, però també són els últims per no dir els primers que em deixen sense resposta.

Era un dia qualsevol en una de les seves trobades habituals quan em van venir i em van demanar

–“Sergi, què hem de beure?”– jo com sempre, vaig fer la pregunta de rigor- “Com us agrada el vi?”-La sorpresa em va venir bàsicament amb la resposta- “Home!!!…..Abundant!!!”

Crec que és una de les respostes més delicioses que m’han fet mai amb tot el que comporta aquest Abundant

És un abundant per a disfrutar del vi, per a disfrutar de la companyia, per a no fer caure els litres de vi per càpita, ara que la gent beu menys, per la confiança que et fan, perquè hi ha ganes, perquè sense adonar-se’n aniran a parar directament al gup de clients que ho han tastat tot, perquè no falten mai a cap tast i perquè no dir-ho, perquè són molt personatges!!!

Sergi Figueras. Sommelier

Co-Founder Thunder Wine Makers

Millor Sommelier de Catalunya i Espanya 2012