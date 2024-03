Ni provar de fer això amb la bicicleta. De bojos!

Portem unes setmanes abonats als esports extrems en aquesta secció del “Naufragant per la xarxa”. I és que no n’hi ha per a menys. En la seva majoria, aquest vídeos rescatats de la xarxa, ens deixem unes imatges ben espectaculars, però que, alerta! Són impossibles d’imitar per a la gran majoria de nosaltres, els mortals.

Després d’unes setmanes de neu, aquesta, la bicicleta de muntanya esdevé altre cop la protagonista. Hem trobat al YouTube, al compte Wolfpack Adventures, unes curses que van tenir lloc a Mèxic i que, només mirant-les per la pantalla, amb el vertigen que provoquen, ens fan venir ganes de treure les primeres farinetes que ens van donar de bebès. No és un consell, és una ordre, no ho imiteu!