Movistar Plus+ incorpora la Living App de LLEC a l’oferta de televisió

La Living App de LLEC ja és operativa a Movistar Plus+ (AMIC)

Movistar Plus+ incorpora la nova living app de LLEC al seu catàleg per a oferir continguts multimèdia i compra directa de productes des de la televisió. Des d’aquest febrer, els usuaris de Movistar Plus+ ja poden accedir a la nova living app de LLEC, que està disponible en la categoria d”Oci i Entreteniment’ de Movistar Plus+.

La living app de LLEC es divideix en cinc grans seccions anomenades com les seves principals col·leccions de joguines: Duple, City, Friends, Ninjago i Technic. En algunes col·leccions hi ha disponibles continguts multimèdia per a gaudir en família o desafiaments per a construir amb peces de LLEC. La Living App fomenta el desenvolupament de l’aprenentatge creatiu entre els nens i nenes al mateix temps que dediquen més temps a jugar en família i amb amics.

Així mateix, des de la living app es pot accedir a una selecció de productes de cada temàtica i comprar-los de manera ràpida i directa. El procés és molt senzill: només s’ha de seleccionar el producte i acabar la transacció en la pàgina web d’Amazon.





Les living apps ofereixen una experiència televisiva única

Les living apps són aplicacions integrades en el menú de Movistar Plus+ que, sense necessitat de descarregar gens addicional, permeten als usuaris accedir a una experiència televisiva única: entrar a continguts exclusius de videojocs o esports, reservar entrades per a esdeveniments, estudiar nous idiomes, descobrir receptes de cuina o gestionar de manera senzilla els productes i serveis de Movistar, entre moltes altres opcions.

Tots els clients de miMovistar o Fusió que tinguin un descodificador UHD poden accedir navegant pel menú de Movistar Plus+ fins a entrar en la secció d”Apps’. Una vegada allà es troben els continguts dividits en categories com a ‘Oci i entreteniment’ amb les living apps de Fornite, TikTok Extra o Wegow, ‘Educació i cultura’ amb Linkedin Learning o Smartick, o altres com IKEA i Adolfo Domínguez en la secció ‘Estil de vida’. Aquestes són només alguns exemples de les living apps disponibles en l’ampli ventall del menú, però hi ha altres més com Movistar Cloud, Burger King o Atlètic de Madrid, entre d’altres.

Si l’usuari compta amb el Comandament Vocal Movistar Plus+, el procés se simplifica fins i tot més, ja que podrà utilitzar la seva veu per a accedir directament a la living app prement el botó ‘Aura’.





Per Tecnonews