L’imperi dels parcs aquàtics a Catalunya

Un parc aquàtic (AMIC)

Catalunya compta amb vuit parcs aquàtics que cada estiu reben centenars de milers de visitants. Uns espais que s’omplen de nens i famílies que es van començar a popularitzar als anys 80. El pioner d’aquest oci a Catalunya és Josep Maria Cama, que va fundar el primer parc aquàtic de Catalunya el 1985, Water World, a Lloret de Mar. Gairebé 40 anys després, gestiona també Illa Fantasia i Aquadiver i per les seves instal·lacions passen més de 600.000 persones cada any.

Capbussar-se al món de l’aigua

“Als anys 80 la gent ja començava a veure per la televisió i quan viatjava el que eren els parcs aquàtics, sobretot als Estats Units. Estaven agafant popularitat”, explica Josep Maria Cama. I amb aquesta visió, ell i un amic van decidir capbussar-se a aquest sector, creant un espai lúdic enfocat al turisme i a la família amb l’aigua com a protagonista.

Van triar Lloret de Mar i, així, va néixer Water World. “Érem dos amics de sectors ben diferents, més aviat vinculats a la indústria. Però, vam decidir que era el moment d’entrar al lleure”, recorda l’actual propietari del parc. El primer parc aquàtic a Espanya es va inaugurar a Torremolinos el 1984 i, l’any següent, Cama i el seu soci van crear Water World. Pot semblar tard, però el primer parc aquàtic de tot el món es va fundar el 1976 als Estats Units.

Era un sector que tot just començava: la part positiva era que tot estava per fer i no hi havia gran competència, però també implicava dificultats. “Era molt difícil trobar proveïdors, hi havia molt poca gent que s’hi dedicava”, apunta Cama. Tot i això, va ser un èxit: “Totes les activitats noves tenen un impacte en el públic, la gent se n’assabenta”.

El que va començar com un espai lúdic amb alguns tobogans d’aigua i alguna piscina s’ha acabat convertint en el parc aquàtic més gran de Catalunya i un dels complexos més grans d’Europa, amb 140.000 metres quadrats amb més d’una vintena d’atraccions, incloent-hi piscines d’onades, ràpids i grans tobogans. Amb més de 250.000 visitants cada any: “Volem que la gent passi un dia molt agradable i complet, aquest és el nostre objectiu”.





Illa Fantasia, dels toros a l’aigua

Tot i que el primer parc aquàtic pròpiament dit va ser Water World el 1985, anys abans es va posar l’embrió del què acabaria sent un altre complex aquàtic de referència a Catalunya: Illa Fantasia. Antonio Sarrià, un empresari d’èxit del sector tèxtil, va invertir en una finca ubicada a Vilassar de Dalt per a aixecar un espai d’oci.

Va obrir portes el 1981 amb pistes de tennis i esquaix, un restaurant, tobogans i una piscina. “Era molt aficionat als toros i, fins i tot, va construir una plaça de toros, que era una de les tres que hi havia llavors al Maresme”, relata Cama. I a mitjans dels 80, quan els parcs aquàtics s’anaven popularitzant, va anar afegint atraccions d’aigua amb més piscines i tobogans.

Cama: “Hem anat ampliant, innovant i exportant la nostra experiència en el sector”

Mentrestant, Josep Maria Cama anava fent créixer els parcs de Water World i Aquadiver, que cada any rebien més visitants. Fins que el 2005 va decidir entrar a Illa Fantasia: “Els meus fills ja tenien edat d’entrar al negoci i vam decidir adquirir Illa Fantasia, primer amb una altra empresa i, després, en solitari”. Així, el que va ser el pioner dels parcs aquàtics a Catalunya ampliava el negoci, controlant 3 dels 8 complexos catalans.

“Hem anat ampliant, innovant i exportant la nostra experiència en el sector”, destaca Cama, que apunta que per Illa Fantasia passen cada any unes 250.000 persones. A diferència de Water World, més enfocat al turista, Illa Fantasia rep molt més públic local per la seva ubicació. Obren a primers de juny fins a finals de setembre, i comencen amb escoles i casals i, durant les vacances, venen les famílies.





L’èxit dels parcs aquàtics

Josep Maria Cama considera que els parcs aquàtics estan a l’alça, però les demandes del públic canvien i és necessari adaptar-se: “Hi ha un fet evident. El públic ha passat de voler ser espectador a ser participatiu, vol participar. Aquest és l’èxit”. Per això la innovació és constant, amb noves activitats I atraccions.

Com a exemple, Water World preveu tenir el tercer tornado de doble hèlice que hi ha en el món i el primer a Europa d’aquí a dos anys, el que suposarà una inversió d’entre 5 i 7 milions d’euros.





L’aigua i la sequera

És evident que l’aigua és la gran protagonista dels parcs aquàtics. Això, en un país com Catalunya, amb una situació de sequera permanent durant mesos, pot portar a plantejar-se aquests espais. Però, Cama assegura que “tots els parcs fa temps que treballen” per a reduir el consum. “Els nostres circuits són tancats, consumim relativament poca aigua”, afirma. El 2019, Water World consumia 70.000 m³ l’any, mentre que el 2022 en van ser 55.000.

Així, s’omplen les piscines a l’inici de la temporada i també a mesura que les piscines es van buidant pel seu ús, però, l’aigua de les piscines es manté. Segons expliquen, “el 94% de l’aigua és la mateixa tota la temporada”: “Un parc aquàtic no és un gran consumidor d’aigua”.





Per Bernat Bella – Corresponsal d’AMIC al Vallès