Dejuni anabòlic: Què és?

Un plat ric en proteïnes (iStock)

Quan busquem desenvolupar massa muscular amb l’entrenament i la dieta, molts desitgen al mateix temps perdre greix. I viceversa, quan es busca cremar greix el que més s’intenta és no perdre massa muscular per a mantenir-nos en forma. Per a aconseguir-ho, molts culturistes professionals acudeixen al dejuni anabòlic. En què consisteix aquest mètode?

L’anomenat dejuni anabòlic és una combinació entre un protocol de dejuni intermitent i dieta anabòlica baixa en hidrats, que pot arribar a ser una opció cetogènica o que indueix la formació de cossos cetònics en l’organisme.

Aquest règim utilitza una ingesta cíclica d’hidrats de carboni i prioritza un elevat consum de greixos i proteïnes durant cinc dies a la setmana, durant els quals es pot entrar en cetosis i, així, incentivar la crema de greixos.

Posterior a aquests cinc dies de dieta més aviat proteica, que pretén incentivar l’anabolisme, però que posseeix molt baixa concentració d’hidrats de carboni, es realitzen dos dies de càrrega de carbohidrats que resultaran indispensables per a afavorir la síntesi de glucogen muscular i, així, no restar energia al cos durant els entrenaments.

Això és una dieta anabòlica baixa en carbohidrats que, al mateix temps, es combina amb un protocol de dejuni intermitent que pretén alimentar-nos únicament durant determinades hores del dia, seguint els requisits abans esmentats.





Per trendenciashombre.com