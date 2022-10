La Seu: Viaplana dona a conèixer la candidatura a l’alcaldia per ERC a les eleccions municipals 2023

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Francesc Viaplana, ha presentat oficialment la seva candidatura per a aspirar novament a l’alcaldia de cara a les eleccions municipals previstes per al mes de maig vinent, com a cap de llista d’Esquerra Republicana. Aquest divendres, Viaplana ha donat a conèixer la seva proposta en un acte a la Sala de Sant Domènec, en què ha compartit un diàleg amb el president d’ERC, Oriol Junqueras, i la primera tinent d’alcalde de l’Ajuntament urgellenc, Marian Lamolla.

Viaplana ha fet balanç de l’acció de govern municipal, a pocs mesos d’acabar el mandat, i també ha parlat dels projectes que vol prioritzar en cas de revalidar l’alcaldia. Per començar, ha posat l’accent en el fet que l’equip de govern ha aconseguit superar una situació molt difícil com ha estat la crisi sanitària de la COVID-19 i la seva repercussió social i econòmica al llarg dels darrers mesos, a la qual s’hi sumen ara les conseqüències de la guerra a Ucraïna.

I ha reivindicat que, tot i això, s’ha aconseguit tirar endavant projectes estratègics per a la ciutat. Entre aquests ha esmentat la implantació dels estudis universitaris d’INEFC Pirineus i la constitució del ‘hub’ tecnològic Pirineu Tech Mountain “per a generar projectes que siguin aplicables al nostre territori i ajudi a tornar al jovent que marxa a estudiar fora”.

En l’àmbit energètic, l’alcalde ha destacat la instal·lació de plaques fotovoltaiques i de calderes de biomassa en edificis municipals i la substitució de l’enllumenat públic antic per llums LED, a més del nou CAP, la imminent construcció del nou Hospital Comarcal, l’ampliació de places públiques de residència al Sant Hospital i la sol·licitud de fons Next Generation per a crear pisos adaptats per a gent gran i per a la futura nova residència. En l’àmbit de promoció, el també exdiputat ha esmentat la creació de Pirineu Outdoor per a posicionar-se com a referent en els esports de natura, juntament amb la posada en marxa de les programacions Imaginari i Llegendària per als infants.

Concentració per a demanar un teatre municipal

Pel que fa a les noves propostes d’ERC, Francesc Viaplana ha dit que “primer cal consolidar projectes en marxa, però també hi ha l’objectiu d’augmentar el parc públic d’habitatge social i assequible” i també ha anunciat la intenció de construir un teatre municipal. Precisament abans de l’acte, membres de l’Escola de Teatre s’han concentrat davant la Sala de Sant Domènec per a reclamar aquest equipament cultural.

Al respecte, Viaplana ha dit que “ara mateix el Departament de Cultura de la Generalitat està estudiant les possibilitats de diversos equipaments de la ciutat” per a determinar si podrien donar resposta a aquesta petició. I hi ha afegit que des de l’Ajuntament treballen actualment per a aspirar a uns ajuts oferts per la conselleria que podrien fer-ho possible.

En la seva intervenció, Oriol Junqueras ha fet referència als punts en comú que hi ha entre la Seu i la seva ciutat, Sant Vicenç dels Horts. El president d’ERC ha recordat el repte que va suposar ser alcalde del seu municipi i ha posat l’accent en la importància de prioritzar-hi la cohesió social i la complicitat entre les institucions i la població. En aquest sentit, la decoració de l’acte d’aquest divendres mostrava els eixos que Esquerra Republicana vol prioritzar de cara a les eleccions municipals: “ecologisme, feminisme, drets socials i drets democràtics”.

Junqueras apel·la a la “responsabilitat col·lectiva”

En aquesta visita a la Seu, Oriol Junqueras també s’ha referit a la notícia de la jornada com era la crisi al Govern de la Generalitat, després que la militància de Junts per Catalunya ha acordat, per àmplia majoria i amb una alta participació, deixar de formar part de l’executiu, arran de la recent destitució del vicepresident Jordi Puigneró.

Sobre aquesta qüestió, i tot i assegurar que no li agrada “opinar sobre allò que diuen o fan altres formacions polítiques”, ha volgut “traslladar un missatge de confiança, serenitat i esperança” i “fer una crida a la responsabilitat col·lectiva no només dels partits sinó al conjunt de la societat, els agents econòmics, socials, cívics i culturals”. L’ex vicepresident de la Generalitat ha reconegut que “el país afronta una crisi social i econòmica de primera magnitud, com tot el món”, i creu que “no és moment d’amagar-se ni de defugir responsabilitats”. Junqueras opina que “hi ha molta gent que vol treballar pel país” i els ha volgut fer “una crida per a treballar mútuament” sota el lideratge del president, Pere Aragonès.

Preguntat per la possibilitat que des d’ara ERC governi en solitari, amb només 33 diputats i buscant suports externs, Oriol Junqueras ha reiterat aquesta crida a la societat perquè ajudin al funcionament del país. I hi ha afegit que, malgrat això, volen seguir representant al Govern “el 52 per cent de ciutadans que van votar partits independentistes, el 80 per cent de la ciutadania que vol la fi de la repressió i que el conflicte polític amb l’Estat es resolgui amb un referèndum, i els legítims interessos econòmics i socials del 100 per cent de la població d’aquest país”.

La introducció de l’acte a la Sala de Sant Domènec ha consistit en una breu actuació musical per part del protagonista mateix de la jornada, Francesc Viaplana, que ha interpretat una peça amb acordió diatònic. Entre el públic hi havia diversos representants polítics de la formació tant a l’Alt Urgell com a la resta del Pirineu.