La delegació d’experts francesos que va participar en el cadastre d’Encamp del 2004 visita el comú

El cadastre encampadà, iniciat el 2004, i en funcionament des del 2010, és una eina de gestió administrativa importantíssima a Andorra i pionera en el seu moment. Els cònsols d’Encamp i el director del departament han rebut aquesta setmana a la delegació d’experts francesos que van participar en el cadastre i que s’han interessat pel projecte.

La delegació estava formada per una part de l’equip francès que va realitzar el treball de camp. Els seus membres van visitar l’arxiu amb altres experts del món de la topografia per a conèixer l’evolució del projecte i els canvis aplicats, com per exemple la seva digitalització a través del sistema d’informació geogràfica.