La nova ordinació reguladora prohibeix l’accés rodat a la Vall del Madriu-Perafita-Claror

El consens entre els quatre comuns que integren la Comissió de Gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror, en el procés de redacció de la nova ordinació reguladora de la Vall, s’ha escenificat aquest migdia a Andorra la Vella, que enguany n’ostenta la presidència, amb la presència dels integrants de la Comissió: els cònsols menors d’Andorra la Vella i Encamp, David Astrié i Jean-Michel Rascagnères; i dels cònsols majors de Sant Julià de Lòria i d’Escaldes-Engordany, Josep Majoral i Rosa Gili. El text, els detalls del qual s’han exposat avui, haurà de ser aprovat pels Consells de Comú respectius de les quatre parròquies.

El president de la Comissió de Gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror, David Astrié, ha posat en relleu que l’ordinació prohibeix, amb caràcter general, l’accés i la circulació dels vehicles rodats, siguin o no motoritzats, a la Vall. Hi ha excepcions com els serveis de conservació o els vehicles d’emergència.

L’ordinació regula aspectes per preservar la fauna i la flora de la Vall, declarada patrimoni de la humanitat per la UNESCO el 2004 atenent el seu valor paisatgístic i cultural, com la prohibició d’introduir espècies que no siguin autòctones o de destruir o tallar vegetació. Alhora s’introdueix la possibilitat de regular el volum màxim de persones a la Vall través d’un sistema de reserva prèvia obligatòria i s’uniformitza la regulació de l’acampada en tot el territori tot adaptant-se a la Llei de conservació del medi natural, la biodiversitat i el paisatge, i que es fixa en 3 tendes durant 2 nits sense autorització.

Mentre que la caça i la pesca segueixen permeses, en el marc de les disposicions legals i reglamentàries vigents, es prohibeix la construcció de nous edificis o campaments de caçadors. La restauració i rehabilitació d’edificis han de seguir els criteris fixats pel ministeri de Cultura i aprovats per la Comissió de Gestió.

Per contribuir a preservar la riquesa dels ecosistemes, l’ordinació introdueix un règim sancionador que estableix multes d’entre 60 i 300 euros per deixar escombraries o destruir equipaments; i multes més severes de fins a 3.000 euros per entrar en propietats privades o abocar runa. Les sancions més elevades, de fins a 12.000 euros, seran per accedir en vehicle a la Vall o per actuacions que atemptin greument contra el medi ambient.

Un impuls a la gestió de la Vall

La directora executiva del Pla de Gestió de la Vall del Madriu-Perafita Claror, Susanna Simon, ha explicat que, pel seu valor paisatgístic i cultural, el territori ha entrat com a soci en el projecte Pyrénées-Pass, una iniciativa transfronterera que promociona conjuntament els Pirineus com a destinació turística.

Ja es treballa, en paral·lel, en una nova aplicació mòbil com a eina divulgativa que incorpori els camins ben senyalitzats de la Vall i aporti informació complementària sobre aspectes rellevants com la flora i la fauna.

A més, aquest estiu es contractaran tres ecoguardes i, com a novetat, s’incorporarà de manera fixa i durant tot l’any un responsable de camp que, entre altres funcions, actuarà com a responsable del grup. Finalment, ja s’ha començat la programació d’activitats que es pot consultar al web madriu-perafita-claror.ad, així com la segona edició del concurs de fotografia “Descobreix la Vall del Madriu-Perafita-Claror.”