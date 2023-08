Portada del llibre infantil “La millor mascota del món”

Títol: “La millor mascota del món”

Escriptor/a: Ariadna Squilloni (traducció Xavier Basora)

Il·lustrador/a: Karina Letelier

Editorial: Bookolia

Pàgines: 44

Edat: Per als més petits

Dues amigues tornen juntes cap a casa. A mig camí, una d’elles, la Donata, fa una descoberta: es tracta d’un caragol que adopta com a mascota i de qui assegura que posseeix una sèrie d’atributs superlatius: és el més veloç, fort, bonic… En aquest punt comença un diàleg entre les dues nenes en què cada afirmació de la Donata dona pas a una rèplica de la seva amiga amb una dada real: el caragol és tan fort que sempre carrega la casa a sobre, per contra, no és gens fort comparat amb l’escarabat rinoceront, que pot carregar trenta vegades el seu propi pes.

El conte flueix com una conversa, i sembla un llibre informatiu fins que arriba la darrera sentència incontestable de la Donata: «La meva mascota és la més feliç del món», mentre totes dues observen com el mol·lusc segueix el seu camí lliurement. En aquest moment, el discurs de la història passa a ser el de la relació entre les dues nenes més enllà de la diferència de les seves mirades, tal com explica l’amiga de la Donata al seu diari personal, a la conclusió de l’àlbum.

Arianna Squilloni, especialista en LIJ, editora d’A Buen Paso i escriptora, torna a trenar idees suggeridores a partir de l’observació dels detalls, tal com ja havia fet, per exemple, a Sota les pedres (Akiara Books, 2020). Ho fa amb senzillesa i claredat i queda reforçat per les il·lustracions de Karina Letelier, que acompanyen la narració i continuen sent efectives a les pàgines mudes, en les quals la lectura visual és accessible per als infants, però no necessàriament evident. Cal remarcar una bona elecció de les composicions i dels detalls, fent un bon ús de l’abstracció com a recurs funcional, és a dir, despullant la imatge d’allò innecessari per a facilitar-ne la lectura.





Kim Amate / Clijcat / Faristol