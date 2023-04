La cursa popular del 42a edició del Cros de Primavera de la Seu serà inclusiva

Cartell del 42 Cros de Primavera de la Seu d’Urgell (Aj. la Seu)

El pròxim diumenge, 7 de maig, tindrà lloc al passeig Joan Brudieu de la Seu d’Urgell el 42è Cros de Primavera, prova atlètica escolar i popular que organitza el Consell Esportiu de l’Alt Urgell (CEAU). El cros presenta 20 curses escolars i 1 cursa/caminada popular. Les curses escolars, per als nascuts entre els anys 2022 al 2007, són obertes a tots els escolars de la comarca de l’Alt Urgell, Principat d’Andorra i la resta de la demarcació de Lleida.

El format del cros no variarà respecte als darrers anys. Es realitzaran curses des de primera hora del matí fins al migdia, començant amb els nens i nenes de Cicle Superior de Primària i Cicle Mitjà. Seguidament, a mig matí es realitzaran les mini curses d’Educació Infantil, es continuarà amb alumnes de Cicle Infantil de Primària, i es finalitzarà amb les curses d’alumnes d’ESO. Tancarà el cros la Cursa Popular.





Curses inclusives

El president del CEAU, Joan Llobera, explica que el Cros de Primavera aposta per la inclusió, i per això, la Cursa Popular i les curses dels alumnes d’educació secundària no passaran ni per la plaça dels Oms ni pel carrer Capdevila “perquè es vol oferir un itinerari adreçat a tots els públics, incloses les persones amb mobilitat reduïda”. El president del CEAU agraeix la col·laboració de l’empresa urgellenca Peusa i a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell per impulsar l’esport escolar al territori.

Les inscripcions per a participar a la cursa popular es realitzaran presencialment durant el mateix matí del cros. El cost de la inscripció és de 5 euros i les primeres 250 persones inscrites rebran una samarreta commemorativa de l’esdeveniment.