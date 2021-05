Tornar a arrencar

Aquests dies i, després de més d’un any en el que ens hem anat “arrossegant” com hem pogut per tirar endavant, comencem a girar un altre cop. Anar a visitar clients, fer tastos, presentar noves anyades i nous projectes. Recordar o refrescar productes. Tot plegat, un nou començament. Un començament on malauradament ja no hi som tots. Molts han hagut de baixar la persiana i ja no la tornaran a pujar, un nou començament on sembla, només sembla, que tothom en té ganes, tant els locals com els clients, però on tothom va amb peus de plom.

Peus de plom, per a que no ens tornin a tancar i se’n vagi tot a fer punyetes, peus de plom per a recuperar aquells clients, que tot i que en tenen ganes, han perdut el ritme de sortir.

Ara, cada cop que un client entra per la porta del local, és una alegria immensa, és, com retrobar-se amb algun amic o parent que fa molt que no el veus però on continua havent-hi aquella complicitat entre els dos.

Ara, més que mai, quan vas de bòlid perquè et demanen mil coses a l’hora, és una satisfacció i un somriure, perquè quan et dediques a la restauració per vocació, aquestes coses et fan sentir realitzat….ara, que tornem a arrencar.

Crec però, que hem de pensar en tothom. Actualment, l’oci nocturn, està molt i molt tocat, massa fins i tot, perquè mentre a ells no se’ls permet obrir, la gent fa les festes com si fossin cap d’any, tots apilats, ja sigui a l’exterior o bé a les cases particulars.

Tot plegat, un despropòsit.

Vull entendre que totes les mesures que s’han pres han estat pel bé i la salut de les persones, però mentre uns les hem passat canutes, altres (possiblement siguin d’algun altre planeta) han fet la seva feina molt mal feta.

Normalment, quan fas la feina mal feta, t’acomiaden…..tic, tac, tic tac

Sergi Figueras. Sommelier

Co-Founder Thunder Wine Makers

Millor Sommelier de Catalunya i Espanya 2012